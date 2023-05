FC Emmen komt met update: zieke Ronald Lubbers voorlopig niet terug

Vrijdag, 26 mei 2023

Ronald Lubbers keert voorlopig niet terug bij FC Emmen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De voorzitter legde halverwege maart vanwege gezondheidsredenen zijn taken neer en heeft meer tijd nodig om te herstellen dan verwacht. Lubbers wordt niet eerder terugverwacht dan 31 augustus. Het bestuur en de Raad van Commissarissen buigen zich over de werkzaamheden van de clubman.

Emmen meldde in eerste instantie enkel dat de voorzitter kampt met gezondheidsklachten. Verwacht werd dat hij na verloop van tijd weer kon terugkeren, maar het herstel neemt dus meer tijd in beslag. Lubbers verwierf in de voetbalwereld bekendheid als bestuurder en redder van FC Emmen. Eind 2003 trad hij als commissaris toe tot de Raad van Commissarissen bij de huidige nummer zestien van de Eredivisie.

"Ik wil alle mensen bedanken voor de vele berichten en mooie attenties die ik heb mogen ontvangen", laat Lubbers weten in een reactie op de clubsite. "Het waren er zoveel dat ik niet overal op heb kunnen reageren en via deze weg wil ik laten weten dat het mij ontzettend goed heeft gedaan. Ik weet dat Dick (Lukkien, trainer, red.) en zijn mannen er alles aan doen om ons ook volgend seizoen op het hoogste niveau te laten acteren."

De taken van Lubbers zullen voorlopig worden waargenomen door de Raad van Commissarissen en het bestuur. Zij houden zich onder meer bezig met het selectieproces rond enkele sleutelposities binnen de club. “Het stelt mij gerust dat mijn medebestuurslid Herman Harms en de Raad van Commissarissen voortvarend bezig zijn met de invulling van deze cruciale posities voor FC Emmen, ik ben ervan overtuigd dat de organisatie van onze club een impuls zal krijgen", besluit Lubbers.