FC Dordrecht neemt per direct afscheid van Rocco Robert Shein en spreekt van 'de grootste uitgaande transfer in de geschiedenis van de club'

Rocco Robert Shein (21) verlaat FC Dordrecht voor Fredrikstad FK uit Noorwegen, zo bevestigen de Schapenkoppen via de officiële kanalen. De club spreekt van ‘de grootste uitgaande transfer in de geschiedenis van FC Dordrecht én de grootste inkomende transfer voor Fredrikstad’. Jeroen Kapteijns meldt namens De Telegraaf dat het om een bedrag van ongeveer 800.000 euro gaat.

Een kwart van dat bedrag gaat naar FC Utrecht, dat Shein anderhalf jaar geleden voor 250.000 euro verkocht aan de club uit Dordrecht. De middenvelder kwam tot 46 officiële wedstrijden voor de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was de international van Estland goed voor zes goals en acht assists.

“Al vorige zomer was het duidelijk dat Rocco zeer actief gevolgd werd door veel clubs in binnen- en buitenland. Tot een transfer is het toen niet gekomen, maar ik had niet de illusie dat we Rocco veel langer voor de club konden behouden”, laat Hans de Zeeuw, CEO van FC Dordrecht, optekenen.

“Rocco heeft anderhalf jaar geleden bewust de stap naar Dordrecht gemaakt om zich verder te ontwikkelen. Als je ziet hoe goed hij dat heeft gedaan, kun je daar alleen maar veel waardering voor hebben. Natuurlijk is het sportief gezien erg jammer om een dragende speler tijdens een lopend seizoen te verliezen.”

“Anderzijds vind ik dat, als een kans als deze zich voordoet en een club voldoet aan de voorwaarden, je ook mee moet denken met de speler. Zeker in het geval van Rocco, die zich altijd voor honderd procent heeft ingezet”, aldus De Zeeuw, die geen bedragen wil noemen.

“We hebben afgesproken niet over exacte bedragen te spreken, maar dit is met afstand de grootste uitgaande transfer in de geschiedenis van FC Dordrecht én de grootste inkomende transfer voor Fredrikstad FK”, sluit de CEO af.