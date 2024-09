FC Den Bosch stelt teleur tegen Telstar en laat na koppositie over te nemen

FC Den Bosch is er zondagmiddag niet in geslaagd de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie over te nemen van Excelsior. De Noord-Brabanders kwamen op bezoek bij Telstar niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Den Bosch staat nu op basis van doelsaldo tweede. Telstar klimt een plek en staat voorlopig op een razend knappe vijfde plaats.

Bijzonderheden:

Gek veel gebeurde er niet in de openingsfase, al maakte Telstar de meeste aanspraak op de voorsprong. De Noord-Hollanders dachten aan een strafschop, maar de arbiter weigerde te fluiten voor een vermeende overtreding op Zakaria Eddahchouri. Niet veel later vloog een poging van Tyrese Noslin over het doel van Den Bosch.

Aan de andere kant kwam Den Bosch niet veel verder dan een te zachte kopbal van ex-Telstar-speler Danzell Gravenberch. Telstar bleef de betere partij en viel aan, maar Eddahchouri moest na een fraaie dribbel en goed schot tot zijn meerdere erkennen in Den Bosch-goalie Mees Bakker. Den Bosch kreeg vlak voor rust toch nog een grote mogelijkheid, ware het niet dat Ronald Koeman junior puik redde op een schot van Byron Burgering.

Telstar toonde zich ook na rust, en opnieuw was Noslin de gevaarlijke man. Een treffer zat er echter niet in. Eerst kopte hij in de handen van Bakker, die een minuut later zag hoe een nieuwe poging van Noslin naast vloog. De grootste kans in die periode kwam op naam van Nils Rossen, die van dichtbij over schoot.

Den Bosch had het lastig met Telstar en wist in aanvallend opzicht weinig te creëren. Wel kreeg Gravenberch de kans om zijn ex-club pijn te doen, ware het niet dat de oudere broer van Liverpool-ster Ryan in kansrijke positie keihard over schoot. Ondanks het overwicht van Telstar en een vermeende overtreding van Mitch Apau in zijn eigen zestien kwamen beide ploegen uiteindelijk niet tot scoren.