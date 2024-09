FC Den Bosch nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie na late tegentreffer Excelsior

FC Den Bosch is de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders wisten in eigen huis via een schitterende strafschop van Törles Knöll met 1-0 te winnen van FC Emmen en zagen tevens Excelsior in de slotfase twee punten verspelen op bezoek bij FC Dordrecht: 2-2. Helmond Sport verloor in extremis van FC Volendam: 2-3.

FC Den Bosch - FC Emmen 1-0

FC Den Bosch, dat nog altijd in de race is voor de periodetitel, kwam na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Törles Knöll, die eerder al een aardige kans om zeep had geholpen, schoot een strafschop à la Johan Neeskens snoeihard, via de onderkant van de lat, in het doel.

In de tweede helft drong FC Emmen wat meer aan, maar kreeg ook Den Bosch kansen via Byron Burgering, die zelfs de lat raakte. Even later trof Djenahro Nunumete namens Emmen ook de lat, maar Den Bosch kwam met de schrik vrij. In de allerlaatste minuut trof Emmen via Pascal Mulder zelfs nog de binnenkant van de paal, maar de drie punten bleven uiteindelijk in Den Bosch.

FC Dordrecht - Excelsior 2-2

De wedstrijd in Dordrecht barstte eigenlijk na rust pas echt los. Devin Haen, huurling van Feyenoord, verprutste een enorme kans, waarna Lennard Hartjes aan de andere kant de score opende. Halverwege de tweede helft verdubbelde topscorer Richie Omorowa de voorsprong voor Excelsior. De bal kwam enigszins gelukkig voor de voeten van de spits, die alert reageerde en zijn zevende van het seizoen maakte.

FC Dordrecht wist echter meteen te antwoorden via Jaden Slory. De Feyenoord-huurling schoot na een snelle combinatie knap raak en bracht zo de spanning terug in de wedstrijd. Dordrecht ging opportunistischer spelen en dat werd beloond. Ben Scholte schoot de ploeg naar een verdiend punt: 2-2.

Helmond Sport - FC Volendam 2-3

Helmond Sport, dat de wedstrijd begon als koploper van de Keuken Kampioen Divisie, kwam al snel op voorsprong. Mohamed Mallahi wist in twee instanties doelman Barry Lauwers te verschalken: 1-0. Na een goede aanval bracht Robert Mühren FC Volendam na 25 minuten op 1-1.

In de tweede helft pakten de bezoekers uit Volendam de voorsprong. Henk Veerman werd alleen op de keeper afgestuurd en faalde niet. Helmond Sport gaf zich echter niet gewonnen en kwam via Théo Golliard weer op gelijke hoogte. In de blessuretijd was het echter toch Volendam dat de overwinning pakte na een merkwaardige actie van doelman Wouter van der Steen.

ADO Den Haag - Telstar 1-1

ADO Den Haag, dat aan de wedstrijd begon als nummer 16 in de Keuken Kampioen Divisie, schoot aardig uit de startblokken. Joel Ideho werd met een knappe steekpass voor Telstar-doelman Ronald Koeman jr. gezet en schoof de bal beheerst in de onderhoek. Lang hielden de Hagenezen de voorsprong niet vast. Zakaria Eddahchouri krulde vanaf de rand van de zestien knap raak: 1-1. In de teleurstellende tweede helft kwamen beide ploegen niet tot scoren, al trof Telstar in de blessuretijd nog de lat.

VVV-Venlo - Jong PSV 0-2

Jong PSV loste in de eerste helft in de Koel één schot, maar die was wel direct goed voor een doelpunt. Tai Abed haalde vanaf de rand van de zestien hard uit en zag zijn inzet prachtig in de hoek verdwijnen: 0-1. In de tweede helft ging het gelijk op, totdat Tygo Land de wedstrijd in de slotfase in het slot gooide: 0-2.