FC Den Bosch geeft het tegen FC Dordrecht helemaal weg in de slotfase

FC Den Bosch heeft zondagavond een zeker lijkende overwinning volledig weggegeven tegen FC Dordrecht. Tien minuten voor tijd ging de thuisploeg nog aan de leiding, vijf minuten later stond er een 2-3 voorsprong voor de bezoekers op het scorebord. Dat zou ook de eindstand zijn.

Bij een van de eerste kansen van het duel was het meteen raak voor Den Bosch. Nick de Groot kwam mee op over de linkerflank en bediende Vieri Kotzebue, die met veel gevoel afrondde achter doelman Liam Bossin: 1-0.

De Ierse goalie moest op slag van rust andermaal vissen. Byron Burgering haalde de achterlijn en gaf laag voor op Thijs van Leeuwen, die met rechts binnen schoof: 2-0.

De tweede helft zou het duel compleet op zijn kop zetten. Het was aan Devin Haen om de aansluitingstreffer te maken namens Dordrecht. De talentvolle spits knikte in minuut 57 een hoekschop van Jari Schuurman tegen de touwen: 2-1.

Diezelfde Haen was ook verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Zo'n tien minuten voor het laatste fluitsignaal kreeg hij in het strafschopgebied van Den Bosch alle tijd om aan te nemen en keeper Mees Bakker voor de tweede keer te verschalken.

Vier minuten later was de comeback compleet. Centrale verdediger Jop van den Avert was voorin blijven hangen en werd totaal over het hoofd gezien door de Den Bosch-verdediger, waardoor hij van heel dichtbij de voorzet van Rocco Robert Shein tot assist kon promoveren: 2-3.

Zo ging niet Den Bosch, maar Dordrecht er met de drie punten vandoor, met dank aan een knotsgekke slotfase. De Schapekoppen springen daardoor over de tegenstander van zondag heen op de ranglijst en bezetten nu de zesde plek met 29 punten. Den Bosch pikte één punt minder op en staat zevende.