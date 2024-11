FC Den Bosch en Vitesse komen in hun thuiswedstrijden niet verder dan een gelijkspel

FC Den Bosch heeft met het oog op een plek bij de eerste twee in de Keuken Kampioen Divisie kostbaar puntenverlies geleden. De Noord-Brabanders kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Roda JC Kerkrade en staan nu in punten gelijk met het als derde geklasseerde De Graafschap. Ondertussen speelde Vitesse in eigen huis met 0-0 gelijk tegen TOP Oss.

FC Den Bosch - Roda JC Kerkrade 1-1

Beide ploegen kregen in de eerste helft de kans om de score te openen. Zo ging een kopbal van Lucas Beerten over en liet Nick de Groot een grote mogelijkheid liggen voor Den Bosch, door over te schieten. Een kopballetje van Törles Knöll werd even later onschadelijk gemaakt door Roda-doelman Justin Treichel. Roda werd daarna steeds gevaarlijker, maar gescoord werd er voor rust niet.

Een klein kwartier na rust viel de openingstreffer alsnog. Byron Burgering werd bereikt, keek op en plaatste de bal in de verre hoek achter doelman Treichel: 1-0. Toch bleef Roda goed meedoen en verdiende het minimaal een punt. Twintig minuten voor tijd kwamen de Limburgers op gelijke hoogte.

Thibo Baeten gaf mee aan Cain Seedorf, die de bal net iets te ver voor zich uitspeelde. Het pakte echter goed uit, want Baeten kreeg daardoor een vrije schietkans, die de huurling van Go Ahead Eagles ook benutte: 1-1. Een knal van Tiago Çukur had nog de 1-2 kunnen opleveren. Het schot van de spits vloog echter centimeters naast het Bossche doel.

Vitesse - TOP Oss 0-0

TOP mocht al vroeg dromen van een voorsprong in GelreDome, waar ruim 15.000 toeschouwers op de wedstrijd afkwamen. Een voorzet belandde via Vitesse-goalie Tom Bramel op de paal. Aan de andere kant stelde Miliano Jonathans teleur door voorlangs te schuiven. Ondanks enkele dreigende momenten aan beide kanten in Arnhem werd er voor rust niet gescoord.

Tien minuten na de onderbreking liet Mart Remans een gigantische mogelijkheid onbenut. De aanvaller van TOP hoefde alleen nog maar binnen te schuiven, maar stuitte op Bramel. Vitesse stelde in aanvallend opzicht teleur, al werd het regelmatig dreigend rondom de Brabantse zestien. De toeschouwers in GelreDome moesten echter genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel.