Liverpool wijst biedingen op Mohamed Salah-opvolger af.The Reds hebben biedingen van Crystal Palace en Ipswich Town op Ben Doak afgewezen. De negentienjarige international van Schotland maakt indruk in het Championship op huurbasis bij Middlesbrough en wordt een grote toekomst voorspelt. (David Ornstein)

Manchester City heeft interesse in Bundesliga-sensatie. Volgens het Engelse CaughtOffside volgen The Citizens en Liverpool de verrichtingen van Omar Marmoush bij Eintracht Frankfurt op de voet. De Egyptenaar is tot nu toe goed voor achttien doelpunten en twaalf assists in alle competities. Marmoush heeft nog een contract tot 2027, waardoor City overweegt om in de zomer pas toe te slaan. (CaughtOffside)

FC Barcelona houdt de situatie van Luis Díaz in de gaten. De Colombiaan heeft nog een contract tot de zomer van 2027, maar zou ontevreden zijn dat Liverpool vooralsnog geen aanbieding heeft gedaan om zijn contract tussentijds open te breken. Sportief directeur Deco zou de Colombiaan graag naar Catalonië willen halen. (AS Colombia)

Manchester United volgt toptalent van FC Porto. De club van Rúben Amorim zou landgenoot Rodrigo Mora in de gaten houden. De zeventienjarige aanvallende middenvelder kent dit seizoen zijn doorbraak bij Porto. (Ekrem Konur)

José Mourinho raakt mogelijk zijn rechtsback kwijt. Bright Osayi-Samuel beschikt over een aflopend contract en zou in gesprek zijn met Crystal Palace. (Fanatik)