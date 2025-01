FC Barcelona voegt zich na galavoorstelling tegen Real Betis bij laatste acht Copa del Rey

FC Barcelona heeft zich moeiteloos geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Hansi Flick liet heerlijk voetbal zien en liet Real Betis volstrekt kansloos: 5-1. Gavi, Jules Koundé, Raphinha, Ferran Torres en Lamine Yamal tekenden voor de Catalaanse treffers.

Bij Barcelona kreeg Frenkie de Jong een basisplaats, wat in de afgelopen maanden absoluut niet vanzelfsprekend is. De Oranje-international vormde een controlerend koppel met Pedri, terwijl Gavi op 10 acteerde. Omdat Robert Lewandowski rust kreeg, was Dani Olmo de gelegenheidsspits. Yamal en Raphinha waren de vleugelaanvallers van dienst.

Barcelona gaf zijn supporters al in de derde minuut reden tot juichen. Na een razendsnelle combinatie belandde de bal via Pedri en Olmo voor de voeten van Gavi, die zich simpel ontdeed van Betis-verdediger Romain Perraud en in de korte hoek raar schoot: 1-0. Betis mocht zijn handjes dichtknijpen dat het in die fase bij 1-0 bleef, daar het soms veel te snel ging voor de bezoekers.

Met name Olmo kwam enkele keren in scoringspositie, maar de Spanjaard moest nog even warmdraaien. Na een wat rustigere periode kwam Barcelona andermaal dicht bij de verdubbeling van de score. Olmo had de pech dat zijn schot de paal trof. De rebound was vervolgens geen prooi voor Raphinha, door een matige aanname van de Braziliaan.

Uit de volgende aanval was het alsnog raak. Gavi bereikte Yamal, die Koundé diep zag gaan en de Fransman bereikte met een heerlijke boogbal. Koundé liet de bal eenmaal stuiteren en schoot het leer uiterst fraai in het zijnetje: 2-0.

Barcelona had er zin in en liet bij vlagen heerlijk voetbal zien. Desondanks was het volledig aan Iñaki Peña te danken dat Betis op slag niet tot scoren kwam. Al vallend voorkwam de goalie van Barça dat Vítor Roque de 2-1 kon aantekenen. Aan de andere kant schoot Koundé via onderkant lat schitterend raak, maar hij bleek millimeters buitenspel te hebben gestaan met zijn rechtervoet.

Ook na rust had Barcelona de pech dat een treffer op basis van millimeters werd afgekeurd. De Jong had een hoge steekpass in huis op Yamal, die koelbloedig afrondde. Nog voordat De Jong de bal ontving bleek er echter sprake van buitenspel te zijn, waardoor de treffer werd afgekeurd.

Lang hoefden de Barcelona-supporters niet te treuren. Na een andermaal snelle aanval sprintte Yamal richting de zestien van Betis, waar hij onderuit werd gehaald. De scheidsrechter paste de voordeelregel toe en dat bleek een prima keuze. Raphinha schoot de afvallende bal hard binnen: 3-0.

Daar bleef het niet bij. De Jong won een kopduel op randje zestien en zorgde er zo voor dat Olmo op precies het juiste moment kon meegeven aan invaller Torres. De Spanjaard schoot keihard raak achter de andermaal kansloze goalie Francisco Vieites: 4-0.

De Betis-goalie moest nog eenmaal vissen. Invaller Fermín López, koud drie minuten in het veld, zag de ruimte bij Yamal, die naar binnen sneed en via Vieites ook zijn treffer te pakken kreeg: 5-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Roque, die een door Koundé benutte strafschop via de ongelukkige Peña raakschoot: 5-1.