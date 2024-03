FC Barcelona verliest Frenkie de Jong, Pedri en twee dure punten in Bilbao

FC Barcelona heeft een zeer frustrerende avond beleefd tegen Athletic Club. Trainer Xavi zag Frenkie de Jong én Pedri nog voor rust geblesseerd uitvallen met op het oog vrij serieuze blessures. Bovendien kwamen de Catalanen niet tot scoren in Baskenland: 0-0. Barcelona laat na de tweede plek over te nemen van Girona en dichter bij koploper Real Madrid te komen. De Koninklijke heeft zeven punten meer dan Girona en acht meer dan Barcelona. Athletic pakt een puntje in de strijd om plek vier.

Athletic Club-trainer Ernesto Valverde kon niet over zijn sterkste elf beschikken. Zo waren Nico Williams en Dani Vivian geschorst en Yuri Berchiche en Ander Herrera geblesseerd. Mede daardoor kregen Álex Berenguer en Unai Gómez basisplaatsen. Bij Barcelona werd spits Robert Lewandowski geflankeerd door Raphinha en Pedri. De Jong vormde het middenveld met Andreas Christensen en Ilkay Gündogan.

Barcelona presenteerde zich aardig in San Mamés, waar het via Christensen en Jules Koundé zijn eerste mogelijkheden kreeg. De Deen kopte over, terwijl de Fransman op aangeven van De Jong naast en over het doel van Unai Simón schoot. Athletic kon in de openingsfase nog niet al te veel klaarspelen. Zo zag Unai Gómez zijn schot gekraakt worden.

Halverwege de eerste helft werd duidelijk dat De Jong niet verder kon spelen. De Oranje-international landde verkeerd na een duel met Unai Gómez en in de herhaling was goed te zien dat de enkel van de spelmaker dubbelklapte. De Jong verliet het veld met ondersteuning van mensen uit de medische staf en werd uiteindelijk op een blessurekarretje naar de kleedkamers begeleid.

Barcelona kwam daarna tot tweemaal toe bijna op voorsprong. Fermín López moest zijn meerdere erkennen in Simón, die de bal ver wegwerkte. Niet ver genoeg echter, want João Cancelo had een prachtig schot in huis in de buurt van de middenlijn. Simón kon er nog net een handje tegenaan zetten, al zou dat niet voldoende zijn geweest om een treffer te voorkomen. Gelukkig voor Athletic was Yeray Álvarez de reddende engel op de doellijn.

Het zat Barcelona niet mee, want na De Jong moest ook Pedri geblesseerd van het veld. Zonder dat er een speler in de buurt was en vlak na een gegeven pass ging de Spanjaard zitten en sloeg hij de handen voor zijn gezicht. Pedri ging zichtbaar geëmotioneerd naar de bank en liet zich vervangen door Lamine Yamal. Al met al een frustrerende eerste helft voor Barcelona, dat twee belangrijke basisspelers verloor en het overwicht niet wist om te zetten in treffers.

Athletic Club was de betere partij aan het begin van de tweede helft. Iñaki Williams schoot echter hoog over, terwijl Unai Gómez zijn inzet net naast het doel van Marc-André ter Stegen deed belanden. Tussendoor loste Lewandowski een ongevaarlijk schot. De Pool probeerde het niet veel later opnieuw, dit keer werd zijn poging gekraakt. De tweede helft was verder weinig verheffend.

Athletic Club speelde donderdag nog in de Copa del Rey tegen Atlético Madrid en maakte een vrij vermoeide indruk. Barcelona wist zich daar amper raad mee en kwam in de blessuretijd nog goed weg, toen Dani García uit een hoekschop van Berenguer naast kopte.

