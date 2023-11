FC Barcelona ontsnapt op haast miraculeuze wijze dankzij rake kopbal Araújo

Zaterdag, 4 november 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:02

FC Barcelona is er op miraculeuze wijze in geslaagd te winnen van Real Sociedad. De Catalanen hadden het bijzonder lastig in Baskenland en leken goed weg te komen met een 0-0 gelijkspel. Tot diep in blessuretijd, toen Barcelona plots kansen creëerde en daar ook direct van profiteerde via Araújo, die raak kopte: 0-1. Zo voorkomt Barcelona zeer duur puntenverlies in de strijd om de Spaanse landstitel.

Barcelona trad aan met drie centrumverdedigers: Araújo, Jules Koundé en Iñigo Martínez. Alejandro Balde en João Cancelo moesten als opkomende backs voor gevaar zorgen. Fermín López was de nummer 10 en werd in zijn rug gesteund door Gavi en Ilkay Gündogan. João Félix en Robert Lewandowski moesten voor de treffers zorgen.

Mikel Merino liet direct zien dat Sociedad aanvallende intenties had. Zijn kopbal ging naast, waarna ook Ander Barrenetxea en Mikel Oyarzabal dicht bij een treffer kwamen. Takefusa Kubo liet zich even later ook zien, waarna het eindelijk de beurt was aan Barcelona. Alejandro Balde zag zijn schot geblokt worden.

Barcelona kwam wat beter in zijn spel, maar het gevaar van Sociedad was nooit ver weg. Zo werd opnieuw Barrenetxea gevaarlijk, maar ook dit keer was het geen prijs. Zijn inzet ging naast. Sociedad werd met name uit spelhervattingen gevaarlijk, maar de kansen kon het niet verzilveren.

Barcelona was erg toe aan de rust en bereikte die ook zonder schade. López probeerde het namens Barcelona, maar het ontbrak aan overtuiging bij de jeugdspeler van de Catalaanse topclub. Sociedad bleef echter de bovenliggende partij. De Basken claimden een strafschop na een vermeende overtreding van Koundé op Oyarzabal, maar de arbiter wilde daar niet aan.

Met nog zo’n twintig minuten te gaan had Barrenetxea een schitterende volley in huis, die nog maar net uit de verre hoek kon worden geplukt door Ter Stegen. Sociedad bleef aanzetten en werd aangespoord door zijn zeer fanatieke publiek. Barcelona kon simpelweg even niet aan aanvallen denken, al probeerde Raphinha het wel uit een vrije trap. Zijn poging belandde op het dak van het doel.

In de absolute slotfase kwam Barcelona plots dichtbij. Zo schoot Gavi op aangeven van Pedri in blessuretijd tegen Álex Remiro aan. Araújo probeerde het even later met een kopbal, maar de Uruguayaan zag zijn poging tegen een verdediger belanden. Even later kopte hij wel raak. De grensrechter vlagde, maar dat bleek onterecht: 0-1.