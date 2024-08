FC Barcelona lijdt vijf dagen voor start LaLiga schandalige nederlaag voor eigen publiek

FC Barcelona heeft een zwakke generale repetitie gedraaid. In de finale van de Trofeo Joan Gamper ging de ploeg van Hansi Flick voor eigen publiek keihard onderuit tegen AS Monaco: 0-3. Er is veel werk aan de winkel in korte tijd, want komende zaterdag beginnen de Catalanen al aan het LaLiga-seizoen met een uitwedstrijd tegen Valencia.

Voorafgaand werd de selectie van Flick uitgebreid gepresenteerd aan het publiek. Onder meer Dani Olmo en Frenkie de Jong lieten zich zien, al kwam dat duo maandagavond nog niet in actie.

Barcelona begon in een 4-3-3-formatie aan de wedstrijd tegen de Monegasken. Marc-André ter Stegen zag voor zich het hart van de defensie dat werd gevormd door Iñigo Martínez en Andreas Christensen, terwijl Alejandro Baldé en Jules Koundé de backs van dienst waren.

Het middenveld bestond uit Marc Bernal, Pablo Torre en Marc Casado, terwijl Robert Lewandowski invulling gaf aan de spitspositie. De Pool werd vanaf de flanken bediend door Pau Víctor (rechts) en Raphinha (links).

In de eerste helft hield Barcelona stand tegen Monaco, maar vanaf de 50ste speelminuut ging het snel mis. Martínez leverde de bal in de eigen zestien op kinderlijk eenvoudige wijze in bij Lamine Camara, die vervolgens op koelbloedige wijze de 0-1 binnenschoot.

De 0-2 viel zeven minuten later. De EK-held van Zwitserland, Breel Embolo, werd met een steekpass bediend door Takumi Minamino, waarna de spits met een bekeken stiftje doelman Ter Stegen verschalkte.

Europees kampioen Lamine Yamal kwam na ruim een uur spelen nog binnen de lijnen voor Lewandowski, maar ook de rechtsbuiten kon zijn ploeg niet aan een treffer helpen. Integendeel: vier minuten voor het einde zette Christian Mawissa zelfs de 0-3 eindstand op het scorebord.