FC Barcelona klopt aan bij gepensioneerde doelman om Marc-André ter Stegen op te volgen

FC Barcelona heeft aangeklopt bij de spelersmakelaar van oud-doelman Wojciech Szczesny om zijn interesse in een herstart van zijn carrière te peilen, zo bevestigt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van journalist Tomasz Wlodarczyk . De Catalanen zijn op zoek naar een vervanger om de zwaar geblesseerde Marc-André (tijdelijk) op te volgen.

Afgelopen transferzomer zette Szczesny redelijk onverwacht een punt achter zijn actieve loopbaan. De Poolse sluitpost liet zijn één jaar doorlopende contract eerder deze zomer in samenspraak met Juventus ontbinden.

Nu hoopt Barcelona de carrière van de keeper een nieuw leven in te blazen. Door de zware blessure van Ter Stegen is de club op zoek naar doelmannen die de transfervrije overstap kunnen maken.

Schreeuwend van de pijn werd Ter Stegen zondag op slag van rust tegen Villarreal (1-5 winst) per brancard van het veld gedragen. Hij werd vervangen door reservedoelman Iñaki Peña.

Eerder werd al bekend dat naast Szczesny ook Keylor Navas een potentiële kandidaat is om zich bij de selectie van Hansi Flick te voegen. Die transfer zou overigens wel gevoeliger liggen, daar de international van Costa Rica een verleden heeft bij Real Madrid.

De 34-jarige Szczesny werd in zeven seizoenen driemaal landskampioen met Juventus. Hij verdedigde 252 keer het doel van de Italiaanse topclub. Szczesny stond na zijn vertrek bij Juve in de belangstelling van Al-Nassr uit Saudi-Arabië, maar besloot toch zijn handschoenen aan de wilgen te hangen

Het is nog de vraag of Szczesny ervoor openstaat. Hij liet bij zijn afscheidsbericht weten dat hij zich nog wel fit genoeg voelt om te voetballen, maar meer tijd wil doorbrengen met zijn vrouw, zoontje en dochter. Hij speelde tien jaar voor Arsenal en werd vervolgens uitgeleend aan Brentford en AS Roma, alvorens hij bij Juve belandde.