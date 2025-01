'FC Barcelona heeft Frenkie de Jong nodig om titel en Champions League te winnen'

Frenkie de Jong had zondag een basisplaats tegen Valencia en tekende prompt voor de 1-0. De Nederlandse middenvelder had daarnaast met een assist een belangrijk aandeel in de eclatante 7-1 overwinning. De grote vraag is echter: speelt De Jong na het verstrijken van de transferdeadline nog in het shirt van Barcelona?

''65 ballen, 62 aangekomen'', benadrukt journalist Süleyman Öztürk van Voetbal International de passnauwkeurigheid van De Jong. ''Dat is een prima score. Dan zit je op 97, 98 procent. Dat is een aardige passzuiverheid, en daar kennen we hem ook van.''

De voetbalvolger hoopt dat De Jong wekelijks een dergelijke prestatie kan leveren. ''Want zijn concurrent is Pedri. En ik vond Casadó weer de onopvallende geheime kracht van Barcelona. Die wordt er absoluut niet uit gehaald door Hansi Flick. Maar Pedri is de concurrent, en als die weer pijnvrij gaat spelen, dan komt De Jong op de bank te zitten.''

''Maar het is prettig voor de Jong, want het is nog een kleine week tot de transferperiode sluit, dat hij laat zien van: 'Jullie kunnen bieden, want ik doe het nog'. Want het is een lastige concurrentiestrijd. Pedri in de huidige vorm eruit spelen, met Flick als trainer, dat gaat hem niet worden. Dan moet je echt hopen dat iemand geblesseerd raakt. Waardoor hij er alsnog inkomt'', schetst Öztürk de lastige situatie van de Nederlander in Barcelona.

Volgens Öztürk boft Flick met zoveel opties op het middenveld. ''Frenkie de Jong is een geweldige luxespeler. Ook straks in de beslissende fase van de competitie en de Champions League. Als je controle nodig hebt, of Pedri is even geblesseerd of Casadó is geschorst, dan kun je De Jong opstellen. Maar wil Barcelona echt tot het einde meedoen om de grote prijzen, titel en Champions League, dan heb je Frenkie de Jong nodig.''

''En als Frenkie de Jong dat uitgelegd wordt, op een goede wijze, en hij staat er open voor. Dan moet hij het seizoen afmaken bij Barcelona. Maar dan moet hij er wel rekening mee houden dat hij minder minuten maakt dan hij zelf zou willen. Want hij is niet de grote middenvelder die altijd speelt, en dat Casadó er voor hem in de tweede helft inkomt. Nee, het is andersom. Dat is al een paar maanden de status'', wordt de status van De Jong binnen de Barcelona-selectie even weergegeven.

Öztürk vraagt zich af of De Jong Barcelona daadwerkelijk tussentijds wil verlaten. ''Hij zat als reserve niet heel chagrijnig op de bank te mokken. Hij vierde die goals ook allemaal mee. Je zag wel een betrokken aanvoerder, want dat is hij ook nog. Het is een jongen met een belangrijke stem in de kleedkamer en een bepaalde status binnen de club.''