FC Barcelona handelt snel na wegsturen Xavi en bindt opvolger tot 2026

Hansi Flick is de nieuwe trainer van FC Barcelona, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdag op X. De 59-jarige Duitser tekent een contract tot medio 2026 en neemt twee landgenoten mee als assistent. Flick is de opvolger van Xavi, die vrijdag kreeg te horen dat hij ondanks een doorlopend contract moet vertrekken bij Barcelona.

De onderhandelingen tussen alle betrokken partijen zijn succesvol afgerond, waardoor Flick op korte termijn een tweejarig contract zal ondertekenen bij Barcelona, dat zijn komst nog wel officieel moet bevestigen. Het lijkt een kwestie van tijd voordat voorzitter Joan Laporta met witte rook komt.

Volgens Romano heeft Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Flick, een belangrijk aandeel gehad in de gesprekken tussen Barcelona en de voormalig bondscoach van Duitsland. Flick sprak onlangs in Londen al met sportief directeur Deco. In Spanje werd gerept over een 'topontmoeting'.

Flick neemt dus twee landgenoten mee naar Barcelona, al zijn de namen daarvan nog niet bekend. Over de gehele invulling van de technische staf voor komend seizoen zal normaal gesproken in de komende weken meer duidelijkheid komen.

De beoogde nieuwe trainer van Barcelona was tot vorig jaar september bondscoach van Duitsland, het land dat hij jarenlang als assistent-trainer diende. Flick faalde op het WK van 2022, daar de Duitsers al in de poulefase sneuvelden. Hij werkte in het verleden bij onder meer Red Bull Salzburg en TSG Hoffenheim.

Xavi

Ruim een maand geleden werd bekend dat Xavi van gedachten was veranderd en, ondanks zijn aangekondigde vertrek, tóch op zijn post zou blijven. De situatie blijkt nu dus toch weer anders te zijn, daar Barcelona Xavi de wacht heeft aangezegd en Flick tot medio 2026 aan zich heeft weten te binden.

Aanleiding voor het mogelijke ontslag van Xavi zouden uitspraken zijn over de financiële situatie van de club op een recente persconferentie. Barcelona zal een afkoopsom moeten betalen, omdat de oud-middenvelder een doorlopend contract heeft tot medio 2025.

