TikTok-video Flick na aanstelling bij FC Barcelona werkt op de lachspieren

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Hansi Flick, die kort na zijn aanstelling als hoofdcoach van FC Barcelona direct voor de social media-kanalen wordt gebruikt.

Barcelona heeft miljoenen volgers op onder meer Facebook, Instagram en TikTok. Voor laatstgenoemde kanaal was er woensdag een hoofdrol voor Flick. De Duitse oefenmeester geeft met een kwinkslag aan hoe de ideale coach van de Catalanen eruit ziet.

"Ik ben op zoek naar iemand in de voetballerij. Een trainer die 1.78 meter lang is, en blauwe ogen heeft", aldus Flick, die de tekst die op hem slaat daarna nog een keer herhaald. Ook is op de video te zien hoe de opvolger van Xavi het shirt van Barcelona toont en afsluit met een knipoog in de camera.

De reacties op de opmerkelijke TikTok-video die door Barcelona is gepubliceerd, zijn wisselend. Sommige fans van Barcelona vinden het optreden van Flick vermakelijk. Anderen denken dat de Duitser vanwege contractuele verplichtingen heeft meegewerkt aan het filmpje.

Tot 2026

Barcelona liet woensdag via de officiële kanalen weten dat Flick definitief de opvolger is van Xavi. De 59-jarige Duitser zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen bij de nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen.

Volgens Spaanse media werd er vorige week dinsdag al een principeakkoord tussen de beide partijen bereikt. Flick, die sinds september 2023 werkloos was, kon zijn trainersloopbaan ook vervolgen bij Chelsea, maar gaf de voorkeur al snel aan de vijfvoudig Champions League-winnaar.

Flick moest tot na de wedstrijd van Barcelona tegen Sevilla (1-2 winst) van afgelopen zondag geduld houden, maar nu is de weg dus vrij om zijn nieuwe avontuur te starten.

