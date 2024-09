FC Barcelona handelt razendsnel en heeft opvolger Marc-André ter Stegen nu al binnen

Wojciech Szczesny tekent tot het einde van het seizoen bij FC Barcelona, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag. De Poolse doelman, die eigenlijk al gestopt was, is de opvolger van Marc-André ter Stegen, die wegens een zware blessure maandenlang moet revalideren.

De medische keuring zal in de komende dagen plaatsvinden in Spanje, voegt Romano toe aan de berichtgeving rondom Szczesny. Levert dat geen problemen op, dan is de 34-jarige keeper tot medio 2025 verbonden aan Barcelona.

Romano wist eerder deze week al te melden dat Barcelona had aangeklopt bij de spelersmakelaar van Szczesny om zijn interesse in een herstart van zijn carrière te peilen. Naar nu blijkt staat de routinier op het punt om zich bij de Catalanen te voegen.

Afgelopen transferzomer zette Szczesny redelijk onverwacht een punt achter zijn actieve loopbaan. De Poolse sluitpost liet zijn één jaar doorlopende contract eerder deze zomer in samenspraak met Juventus ontbinden.

Nu hoopt Barcelona de carrière van de keeper een nieuw leven in te blazen. Door de zware blessure van Ter Stegen was de club op zoek naar doelmannen die de transfervrije overstap kunnen maken.

Schreeuwend van de pijn werd Ter Stegen zondag op slag van rust tegen Villarreal (1-5 winst) per brancard van het veld gedragen. Hij werd vervangen door reservedoelman Iñaki Peña.

Szczesny kwam tot 252 duels voor Juventus, waarmee hij driemaal kampioen werd en drie keer de Italiaanse beker veroverde. Daarvoor speelde de Poolse doelman voor AS Roma, Arsenal en Brentford. Er staan 84 interlands voor Polen achter zijn naam.