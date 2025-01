FC Barcelona en Dani Olmo beginnen door nieuws van LaLiga met domper aan 2025

Dani Olmo is nog steeds niet ingeschreven voor de tweede seizoenshelft. LaLiga meldde op Oudejaarsavond dat FC Barcelona nog steeds niet heeft voldaan aan de regels omtrent het salarisplafond in Spanje. Ploeggenoot Pau Víctor kampt met hetzelfde probleem, al blijven de Catalanen hopen op een positieve uitkomst van de veelbesproken saga.

Barcelona heeft volgens LaLiga nog geen alternatief aangeboden waardoor het de twee spelers alsnog zou kunnen inschrijven op 2 januari. LaLiga heeft Olmo en Víctor ook al verwijderd uit de spelersselectie op de eigen website. De clubleiding van de Catalaanse grootmacht blijft zoeken naar oplossingen en hoopt op 3 januari met goed nieuws te kunnen komen.

De soap rondom Olmo en Víctor houdt de gemoederen in de Spaanse voetbalwereld al enige tijd bezig. Het bestuur van Barcelona stapte zelfs tweemaal naar de rechter om het tweetal alsnog ingeschreven te krijgen. In beide gevallen kreeg de nummer drie in LaLiga nul op het rekest.

Voorzitter Joan Laporta reisde zelfs af naar Dubai en kwam terug met een akkoord over de verkoop van de VIP-boxen in het Camp Nou ter waarde van 100 miljoen euro. Daarmee zou de inschrijving van het duo mogelijk gemaakt kunnen worden.

Voor dit plan had LaLiga een deadline opgesteld. Barcelona moest vóór 31 december kunnen aantonen dat het geld daadwerkelijk beschikbaar was. Volgens de Spaanse competitie is daar geen sprake van, waardoor Olmo en Víctor nog steeds niet kunnen worden ingeschreven.

Olmo zou een clausule in zijn tot medio 2030 lopende contract hebben, waardoor hij Barcelona kan verlaten als hij niet wordt ingeschreven voor de periode na de winterstop. De voor 55 miljoen euro van RB Leipzig overgenomen middenvelder is reeds in verband gebracht met Liverpool en Manchester City. Olmo zou onlangs al zijn gesignaleerd in Manchester.

Zaakwaarnemer Andy Bara benadrukt tegenover Fabrizio Romano dat Olmo gewoon op zijn plek blijft. ''Dani kiest ervoor om bij Barcelona te blijven. Hij wil alleen voor die club uitkomen. Andere opties nemen wij niet eens in overweging. Dani wil gewoon voor Barcelona spelen.''