FC Barcelona beloont Lamine Yamal met nieuw rugnummer

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lamine Yamal, die een nieuw rugnummer krijgt bij FC Barcelona.

Yamal gaat vanaf aankomend seizoen met rugnummer 19 spelen voor FC Barcelona, zo maakt de club woensdag bekend via social media. Hij levert nummer 27 in en neemt het nieuwe getal op zijn rug over van Vitor Roque, die nog niet weet welk nummer hij toegewezen krijgt.

De zeventienjarige vleugelspits is nu dus zeker van een plek in het eerste elftal voor komend seizoen. Tijdens het afgelopen EK droeg hij ook nummer 19 in de Spaanse selectie. Met zijn nieuwe rugnummer treedt Yamal onder meer in de voetsporen van Lionel Messi, Patrick Kluivert en Ibrahim Afellay.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties