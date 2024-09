Farioli stelt Weghorst op en heeft grote verrassing in basisopstelling van Ajax

De opstelling van Ajax voor de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles is bekend. Trainer Francesco Farioli gunt Wout Weghorst zijn eerste basisplaats als Ajacied. Brian Brobbey en Chuba Akpom begint op de bank. Ahmetcan Kaplan mag voor het eerst dit seizoen starten. Youri Baas zit niet in de selectie. De bal gaat vanaf 20:00 uur rollen in de Adelaarshorst. ESPN zendt de wedstrijd live uit.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax. De routinier ziet dat er één wijziging heeft plaatsgevonden in de defensie, die tegen Fortuna de nul hield. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Kaplan en Jorrel Hato mogen het andermaal laten zien.

Op het middenveld zien we de vertrouwde namen terug. Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor moeten voor de creativiteit zorgen, terwijl Jordan Henderson de aangewezen controleur is. Davy Klaassen begint andermaal op de bank.

Voorin vindt er één wijziging plaats met Weghorst voor Akpom. Brobbey lijkt derhalve nog niet klaar voor een basisplaats, nadat hij eerder deze week een lichte blessure opliep op de training. Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links) zijn de vleugelspelers van dienst.

Bij Ajax is het goede gevoel teruggekeerd na de zege op Fortuna. Na bijna drie weken stil te hebben gezeten maakte de ploeg veelal een goede indruk. Go Ahead Eagles boekte afgelopen weekend een knappe zege op Sparta Rotterdam. Dankzij treffers van Jakob Breum en Victor Edvardsen werd het 1-2 op Het Kasteel.

Na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs kan Mika Godts zich dit seizoen verheugen op meer speelminuten dan hij misschien wel had durven dromen. Een doelpunt in de Eredivisie zat er dit seizoen nog niet in, al was hij wel tweemaal de man van de assist.

De Belgisch jeugdinternational werkt hard aan zijn effectiviteit, zo vertelt hij tegenover Het Parool. “We willen mijn omschakelmomenten en het rendement verhogen. In mijn hoofd heb ik daar concrete doelstellingen voor in de vorm van doelpunten en assists, maar ik vind het niet verstandig om die openlijk uit te spreken.”

Opstelling Go Ahead Eagles: Plogmann; Deijl, Nauber, Kramer, Adelgaard; Linthorst, Llansana, Breum; Antman, V. Edvardsen, Adekanye.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Godts.