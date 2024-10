Farioli neemt verrassende naam op in Ajax-selectie voor duel met Qarabag

Ajax heeft de selectie voor het Europese duel met Qarabag bekend gemaakt. De zestienjarige Jorthy Mokio is verrassend onderdeel van de groep. De Belg maakt normaal gesproken zijn minuten in Jong Ajax, maar mag nu dus mee op pad met het eerste elftal.

Mokio maakte deze zomer de overstap van KAA Gent naar Ajax. De zestienjarige Belg geldt als een groot talent en mocht in het play-offs-duel tegen Jagiellonia Bialystok debuteren in de hoofdmacht. De verdediger kwam een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen.

De Belgisch jeugdinternational kwam tot nu toe tien keer in actie voor Jong Ajax. Maandagavond deed hij nog ruim een uur mee tegen ADO Den Haag.

Dinsdagochtend bracht De Telegraaf naar buiten dat Ajax een dag eerder zal afreizen naar Azerbeidzjan. “Vanwege de omslachtige trip, die in totaal bijna zeven uur duurt, én het tijdsverschil met Azerbeidzjan (het is daar twee uur later, red.) koos Farioli ervoor al op dinsdag en niet op woensdag te vertrekken", weet Mike Verweij.

Ajax zal tegen Qarabag aantreden zonder de geschorste Youri Baas. Ook de niet speelgerechtigde Davy Klaassen en de geblesseerden Steven Berghuis, Sivert Mannsverk en Kristian Hlynsson zijn niet van de partij.

Wout Weghorst, Jordan Henderson, Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim zijn er wel weer bij. Het viertal ontbrak in de vorige Europese wedstrijd van de Amsterdammers (1-1 tegen Sparta Praag).

De ontmoeting met Qarabag begint donderdag om 18.45 uur. Ajax wist tot nu toe vier punten te verzamelen in de Europa League. De Amsterdammers wonnen met 4-0 van Besiktas en bleven in Praag dus steken op een 1-1 gelijkspel.

De volledige selectie:

Jay Gorter

Remko Pasveer

Diant Ramaj

Devyne Rensch

Anton Gaaei

Jorrel Hato

Owen Wijndal

Ahmetcan Kaplan

Daniele Rugani

Dies Janse

Josip Sutalo

Jordan Henderson

Kenneth Taylor

Branco van den Boomen

Kian Fitz-Jim

Benjamin Tahirović

Brian Brobbey

Chuba Akpom

Mika Godts

Bertrand Traoré

Wout Weghorst

Christian Rasmussen

Jorthy Mokio

Jaydon Banel