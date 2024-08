Francesco Farioli licht tipje van de sluier op in aanloop naar Vojvodina - Ajax: ‘Hij gaat speelminuten maken’

Bertrand Traoré gaat donderdagavond zijn officiële rentree maken in het shirt van Ajax, zo heeft trainer Francesco Farioli verklapt. Het worden voor de aanvaller zijn eerste officiële minuten sinds zijn terugkeer in Amsterdam.

Ajax verdedigt in Servië een 1-0 voorsprong, daar de ploeg van Farioli vorige week met een minimaal verschil wist te winnen door een late treffer van Branco van den Boomen. Toch voelt dat voor de Italiaan niet zo.

"We beginnen dit uitduel op 0-0", citeert De Telegraaf uit de mond van Farioli. "We benaderen deze wedstrijd als een finale, want het verschil is niet groot genoeg om dat te verdedigen. We zullen aanvallen en gaan op zoek naar een doelpunt."

Volgens Farioli kan Ajax een heet avondje tegemoetzien tegen Vojvodina. "Vorige week was de sfeer in de Johan Cruijff ArenA fantastisch, maar dat zal hier in Servië niet anders zijn. De sfeer wordt niet bepaald door het aantal fans, maar door de liefde voor voetbal en het verloop van de wedstrijd."

"De mensen hier zijn gek op voetbal. Een van de onderdelen waar we deze week aandacht aan hebben besteed, zijn de omstandigheden. Het zal een heet avondje worden en niet alleen vanwege de temperatuur.”

Traoré

Farioli kan niet beschikken over Steven Bergwijn en Brian Brobbey, die geen onderdeel uitmaken van de selectie. Wel zijn er speelminuten weggelegd voor iemand anders. "Bertrand Traoré zal tegen Vojvodina minuten maken", verklapte Farioli.

"Brobbey en Bergwijn zijn maandag begonnen met de voorbereiding en zullen het gat qua fitheid met de rest van de groep moeten dichten. We proberen ze in optimale conditie te krijgen voor het hele seizoen."