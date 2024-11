Farioli licht één Ajax-speler uit na gewonnen wedstrijd tegen PSV: ‘Hij was fantastisch’

Francesco Farioli is dolblij met het optreden van Brian Brobbey tegen PSV. De Italiaan looft de verdedigende arbeid van de spits en is ook tevreden met de duelkracht van Brobbey. Ook Jordan Henderson kan op complimenten rekenen van zijn trainer.

Brobbey zit momenteel niet in de beste fase van zijn carrière. De international kwam dit seizoen nog niet tot scoren in de Eredivisie.

Farioli was echter zaterdagavond lovend over hem. “Hij was fantastisch. Brian speelde vanavond zijn beste wedstrijd sinds ik hier ben. Hij deed het heel goed in de duels. Hij hield de bal goed vast en hielp daarmee het team. Hij won veel duels in de zone”, stelt de Ajax-trainer op de persconferentie.

Ook was Farioli tevreden over de defensieve arbeid van Brobbey. “Zijn verdedigende werk was fenomenaal. Zij speelden net wat anders en Brian reageerde daar heel goed op. Hij stond bijna als een soort middenvelder. Hij was vandaag echt heel erg goed”, sluit de 35-jarige Italiaan af.

Aanvoerder Henderson lijkt eindelijk zijn draai bij Ajax te hebben gevonden. Farioli gaf ook de Engelsman complimenten. “Jordan brengt ons heel veel. Hij is een topprofessional. Gisteren stond hij een halfuur op het veld.”

Hij vervolgt: “Sinds woensdag is hij alleen maar met de fysiotherapeuten bezig geweest om aan zijn herstel te werken en helemaal fit te zijn voor zaterdag. Hij kwam alleen naar beneden voor het eten en de meetings. We zijn heel blij dat hij erbij is”, geeft Farioli aan.