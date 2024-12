Farioli kiest bij Ajax weer voor Berghuis en maakt keuze tussen Weghorst en Brobbey

De opstelling van Ajax voor de Eredivisie-kraker tegen AZ is bekend. Trainer Francesco Farioli kiest voor Wout Weghorst en Steven Berghuis in de voorhoede. Jordan Henderson en Brian Brobbey zitten op de bank. De wedstrijd in Alkmaar begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, waar Anton Gaaei de voorkeur krijgt boven de pas weer herstelde Rensch. Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato zijn de overige verdedigers.

Davy Klaassen keert terug op het middenveld, wat ten koste gaat van Kian Fitz-Jim. Farioli kiest voor Branco van den Boomen en zet Jordan Henderson op de bank. Er is wél een basisplaats voor Kenneth Taylor.

Farioli geeft in de voorhoede wederom de voorkeur aan Weghorst, waardoor Brobbey opnieuw bankzitter is. Berghuis neemt de plaats van Bertrand Traoré in op de rechtsbuitenpositie. Aan de linkerkant begint Chuba Akpom.

Farioli blikte tegenover Ajax TV terug op een ‘uitdagende periode’, waarin Ajax verloor van Sociedad (2-0) en gelijkspeelde tegen Utrecht (2-2). “Ik vond de eerste helft goed woensdag en we hadden volledige controle", analyseerde Farioli Utrecht-thuis. “Uiteindelijk is het resultaat niet goed, maar gezien de omstandigheden moeten we het accepteren."

“We zitten in een lang proces en we zijn duidelijk in waar we naartoe willen. Het belangrijkste is zondag en we moeten niet verder vooruitkijken, want anders komen er problemen."

Farioli is lovend over AZ, dat zijn laatste twee competitiewedstrijden won. "Ik verwacht zondag een uitdagend duel. Het is een team met kwaliteiten en met een goede organisatie. Ik hoop weer een beetje scherpte terug te zien die ik de laatste wedstrijden een beetje heb gemist.”

Opstelling AZ: Zoet; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Clasie, Mijnans; Poku, Parrott, Van Bommel

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Van den Boomen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Akpom.