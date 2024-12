Ajax-coach Farioli is zeer duidelijk na kritische vraag van Kraay junior: 'Nooit, nee nooit'

Francesco Farioli heeft voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City FC antwoord gegeven op een spervuur aan vragen van Hans Kraay junior. De Italiaanse coach wordt kritisch bevraagd vanwege de zeer verrassende opstelling van Ajax, die liefst zes wijzigingen bevat.

Farioli gaat de namen een voor een af. "Josip Sutalo is ziek. Het ging vanochtend niet goed met hem. Jorrel Hato? Het is een beslissing. Jorrel is niet moe, nee. Hij heeft een lange serie van wedstrijden gespeeld en we hebben besloten om hem een wedstrijd rust te geven. Voor Steven Berghuis, Mika Godts en Bertrand Traoré geldt dat ook, dezelfde beslissing."

Ajax start met Kenneth Taylor en Chuba Akpom op de vleugels. Dat is niet hun natuurlijke positie, beseft Farioli. "Het zou risicovol zijn om te starten met Mika en Bertrand. We hebben slechts twee pure vleugelspelers. We hebben de laatste weken gezien hoe moeilijk we het hebben zonder Mika, dus ik neem liever deze beslissing dan dat ze er straks langere tijd niet bij zijn."

De beslissing gaat ook in overleg met de medische staf, legt Farioli uit. "Mika heeft de laatste twee wedstrijden al meer gespeeld dan eigenlijk de bedoeling was. Bertrand heeft de laatste jaren amper negentig minuten gemaakt, dus we moeten voorzichtig zijn."

Farioli houdt vast aan de 4-3-3-formatie van Ajax. "We hebben soms met twee spitsen gespeeld, maar we hebben deze periode weinig tijd om te trainen, dus we geven er de voorkeur aan om in dezelfde structuur te blijven."

Kraay junior vraagt tot slot aan Farioli wanneer hij zijn nummer één spits bij Ajax aankondigt. "Zodat het voor iedereen duidelijk is", aldus de verslaggever.

"Nooit", klinkt het heel duidelijk uit de mond van Farioli. "Nee, nooit. Omdat er geen nummer één spits is. Dit is een goed antwoord voor het hele seizoen. Er komt nooit een nummer één, dat geldt voor elke positie."