Farioli is 'heel, heel trots' op Ajax na nederlaag tegen AZ; Hans Kraay snapt er niets van

Ajax-trainer Francesco Farioli is te spreken over het optreden van zijn ploeg tegen AZ. Ondanks de vrij kansloze 2-1 nederlaag tegen AZ, geeft de Italiaan voor de camera van ESPN aan 'heel, heel trots' te zijn op zijn team. Ook deelde hij mee waarom aanvoerder Jordan Henderson niet speelde.

"AZ heeft een goede wedstrijd gespeeld en meer gedaan dan wij", opent Farioli in gesprek met verslaggever Hans Kraay junior. "We moeten de hand van de tegenstander schudden als zij beter zijn dan wij. Aan de andere kant ben ik heel trots, echt heel, heel trots op hoe de spelers hebben geprobeerd te presteren en zich terug in de wedstrijd probeerden te knokken."

Troy Parrott en Mayckel Lahdo zetten de Alkmaarders in de tweede helft op een 2-0 voorsprong. Ajax wist gedurende de wedstrijd weinig te creëren, maar kwam desondanks terug in de wedstrijd via de aansluitingstreffer van Mika Godts. Daar bleef het echter bij voor de Amsterdammers.

"In de laatste twintig minuten spanden we ons in en lieten we zien terug in de wedstrijd te willen komen. We moeten de bladzijde omslaan zoals we dat doen bij een overwinning, maar ook bij een nederlaag. Over vier dagen hebben we opnieuw een grote wedstrijd", doelt Farioli op het Europa League-duel met Lazio.

Kraay junior snapt er weinig van dat Farioli het woord 'trots' in zijn mond neemt. "Hoe kun je trots zijn als je nul schoten op doel hebt gehad in de eerste helft?", vraagt de verslaggever zich af. "Met 'trots' doel ik op de inzet, niet op de uitvoering. Op de inzet en op de wil van het team", verduidelijkt Farioli. "Soms is het moeilijk om meer te vragen."

Henderson

Opvallende afwezige in de basiself van Ajax was aanvoerder Henderson. De Engelsman zat op de bank en viel ook niet in in het AFAS Stadion. "Hij voelde gisteren (zaterdag, red.) wat ongemak in zijn hamstring. We moeten de speler beschermen. Ik nam het besluit en wil niet dat hij er voor langere tijd uitligt."

Kraay vraagt zich af waarom Henderson dan wel op de bank zat in Alkmaar. "Hij wilde bij het team zijn, dus dat was de reden dat we hem hebben meegenomen. Ik hoop dat hij herstelt en denk dat hij donderdag mee kan doen", aldus Farioli.