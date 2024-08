Francesco Farioli hoopt vurig dat één speler bij Ajax blijft: ‘Natuurlijk wil ik dat’

Francesco Farioli hoopt dat Josip Sutalo trouw blijft aan Ajax. De Kroatische centrumverdediger kende vorig seizoen een stroeve start in Amsterdam, maar hoopt zich dit jaar te revancheren.

De laatste weken wordt de komst van Daniele Rugani steeds concreter. De Italiaanse centrumverdediger moet overkomen van Juventus. Toch hoeft zijn komst niet per se het vertrek van Sutalo te betekenen.

Ajax moet wel financiële ruimte creëren om Rugani te strikken. Daarom mogen onder meer Owen Wijndal, Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Silvano Vos uitkijken naar een nieuwe club. Zij werden, net als Naci Ünüvar, teruggezet naar het beloftenteam.

Farioli hoopt echter wél dat Sutalo voor Ajax behouden blijft. "Natuurlijk wil ik dat hij blijft", reageerde de Italiaans oefenmeester desgevraagd, geciteerd door Voetbal International. De coach is lovend over zijn pupil.

"Vanaf het moment dat hij terugkwam, werkt hij elke dag heel hard. Zowel binnen als buiten de lijnen", aldus Farioli. "Hij is actief tijdens individuele meetings, groepsgesprekken en met mijn assistent-trainers.

"Hij is een speler die er 24 uur per dag voor open staat om feedback te ontvangen en vragen te stellen. Ik ben heel positief over zijn ontwikkeling. Tot dusver gaat het goed met hem. En natuurlijk is dit pas het begin vanaf waar hij start", besluit de nieuwbakken trainer.

Sutalo zelf aast ook op eerherstel na een matig eerste jaar. De mandekker heeft naar verluidt al meerdere Europese clubs afgewezen vanwege zijn wil om te slagen bij Ajax.