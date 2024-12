Farioli: 'Het is een hele interessante speler voor Ajax met een grote toekomst voor zich'

Er is Francesco Farioli alles aan gelegen om een nieuwe ramp in de beker met Ajax te voorkomen. De trainer van de Amsterdammers kiest in de TOTO KNVB Beker tegen Telstar voor een vrij sterke opstelling, met daarin veel A-namen. "We moeten het onverwachte verwachten", reageert Farioli vooraf bij ESPN.

Precies een jaar geleden beleefde Ajax de slechtste dag uit de clubhistorie. Toen werd in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker verloren van USV Hercules (3-2). "Ik ben ervan op de hoogte wat er toen is gebeurd", reageert Farioli. "Dat is een van de dingen waar de mensen me aan hebben herinnerd. Ik heb die wedstrijd niet gekeken, dat niet. Maar ik besef hoe moeilijk het is om in deze ronde van het bekertoernooi verder te komen, dat zie je ook aan andere ploegen."

Centraal achterin krijgen Ahmetcan Kaplan en Daniele Rugani de kans van Farioli. "Sutalo is er niet, die is ziek." De coach van Ajax heeft Aaron Bouwman bij de selectie gehaald. De zeventienjarige verdediger speelt normaliter voor de Onder 19 of Jong Ajax en debuteert in de selectie van het eerste.

Farioli legt uit waarom Bouwman erbij is. "We hebben vier centrumverdedigers in de selectie, en als er een niet is, dan moeten we een vervanger zoeken. Bij sommige wedstrijden heeft Dies Janse bij de selectie gezeten, maar hij heeft ook verplichtingen met Jong Ajax."

Bouwman debuteert dus in de selectie van Ajax 1. "Het is een hele interessante speler met een grote toekomst voor zich. Hij heeft in de voorbereiding met ons meegetraind en een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. Hij heeft het goed gedaan bij het eerste, dus ik vond het een goed moment om hem er nu bij te halen."

Farioli heeft Telstar serieus geanalyseerd. "Ze hebben drie hele goede spelers voorin. Ze zijn technisch goed en snel. Het is aan ons om hun gevaar te neutraliseren en om dominant te zijn aan de bal. We moeten ze niet de kans geven om gevaarlijk te worden."

Farioli heeft nog geen nieuws over zijn hoogzwangere vrouw. "Alles is rustig thuis", zo sluit de Italiaan af.