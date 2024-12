Farioli geeft Kaplan, Van den Boomen en Hlynsson de kans bij Ajax; Brobbey ontbreekt

Francesco Farioli heeft bekendgemaakt welke elf spelers er aan de aftrap staan tegen NEC. De trainer van Ajax kiest ervoor om veel nieuwe spelers de kans te geven. Onder meer Ahmetcan Kaplan, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson verschijnen aan de aftrap. Brian Brobbey maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie. Het duel in het Goffertstadion begint om 16.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, dat vier verdedigers voor zich ziet: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Kaplan en Jorrel Hato. Youri Baas begint op de bank.

Klaassen krijgt op het middenveld de voorkeur boven Kian Fitz-Jim, terwijl Taylor in het veld komt voor Chuba Akpom. Aanvoerder Jordan Henderson begint op de bank, waardoor Van den Boomen start.

Weghorst staat in de basis, terwijl Bertrand Traoré genoegen moet nemen met een plek op de bank. Brobbey is er dus helemaal niet bij, nadat hij midweeks tegen Real Sociedad een hersenschudding opliep. Steven Berghuis (rechts) en Hlynsson (links) bestrijken de flanken.

“Ze doen het goed in de Eredivisie”, was Farioli lovend over NEC. “Ze spelen goed en behalen goede resultaten. Voor ons is het altijd lastig als we maar één dag hebben om de wedstrijd voor te bereiden. Maar zo is het nu eenmaal.”

Opstelling NEC: Roefs; Pereira, Márquez, Verdonk, Reinders; Hoedemakers, Sano, Van Crooij; González, Hansen, Ogawa.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Hlynsson.