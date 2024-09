Farioli gaat in op opvallende claim van PSV'er Perisic over interesse van Ajax

Francesco Farioli heeft zaterdag voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tegen Go Ahead Eagles uitleg gegeven over de opstelling van Ajax. Brian Brobbey is niet fit genoeg om te starten, waardoor de Italiaan kiest voor Wout Weghorst. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is live te zien op ESPN.

Woensdag ontbrak Brobbey vanwege een lichte blessure tegen Fortuna Sittard (5-0 winst). "Brian had na de wedstrijd tegen Fortuna een individuele sessie", legt Farioli uit voor de camera van ESPN.

"Gisteren heeft Brian deels meegetraind met de groep. We zijn zijn situatie dus nog een beetje aan het monitoren. Brian zou vandaag minuten kunnen maken, maar de beslissing viel vandaag op Wout (Weghorst, red.)."

Farioli krijgt de vraag of Brobbey gespaard wordt voor de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Besiktas, maar de coach wil daar niet over spreken. "We hebben vanavond een moeilijke wedstrijd hier. Ik heb veel gehoord over de sfeer in dit stadion. Ajax heeft de laatste zes wedstrijden slechts één keer gewonnen van Go Ahead, dus we hebben de volledige focus nodig."

Youri Baas wordt achterin vervangen door Ahmetcan Kaplan. "Youri had een probleem aan het eind van de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hij had een beetje last van zijn knie. We hebben het een paar dagen aangekeken. We geven hem een wedstrijd rust en we gaan kijken of hij ons de volgende wedstrijden weer kan helpen."

Ajax werd vrijdag opmerkelijk genoeg genoemd door Ivan Perisic, die door PSV gepresenteerd werd als nieuwe aanwinst. Perisic onthulde ook met Ajax te hebben gesproken, maar niet tot een deal te zijn gekomen met de Amsterdammers.

Farioli wordt gevraagd naar Perisic. "Toen de markt gesloten was, hebben we intern onze mogelijkheden besproken. We wilden eigenlijk niemand meer halen. Davy (Klaassen, red.) was een speciaal geval. Hem hebben we nog toegevoegd, maar de club heeft snel daarna besloten om het met deze selectie te gaan doen tot aan januari", aldus de oefenmeester van Ajax.