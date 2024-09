Farioli ergerde zich gigantisch: ‘Die heeft hij uit de kleedkamer van Ajax laten verwijderen’

Dat Francesco Farioli echt over alles nadenkt is inmiddels wel bekend. Clubwatcher Johan Inan haalt in de AD Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad een nieuw voorbeeld aan dat de Italiaanse oefenmeester typeert.

Presentator Etienne Verhoef vraagt enigszins lacherig of Ajax deze week nog een museum heeft bezocht. Na de ruime zege van Ajax op Fortuna Sittard (5-0) kwam naar buiten dat Farioli vorige week samen met zijn selectie een bezoek had gebracht aan het Ajax Museum om zo een stukje historisch besef te kweken.

Voormalig Ajacied Ronald de Boer gaf daar ook een Engelse presentatie voor de spelers van Ajax met filmpjes van talenten die momenteel in de hoofdmacht spelen én clubiconen uit het verleden.

"In die presentatie zat ook een artikel uit 2019 van Luke Edwards, een schrijver van The Telegraph", geeft Inan aan. "Dat was een soort ode aan Ajax met als rode lijn: Deze club kent diepe dalen maar komt altijd terug. Dat was meteen ook de boodschap die Farioli wilde meegeven aan de groep en ook aan de stafleden. Zo van: ‘Jongens, we hebben nu zo'n diep dal, werk alsjeblieft kei- en keihard met elkaar en we gaan weer mooie tijden beleven.’ Ik vond het wel wat hebben.”

Inan is onder de indruk van de bezetenheid van Farioli. “Hij is een trainer van 35 jaar die werkelijk óveral aan denkt.” De journalist maakt dat concreet met een voorbeeld. “Er stond een ovalen tafel in de kleedkamer. Die heeft hij laten verwijderen omdat hij zich er groen en geel aan ergerde dat de spelers, bijvoorbeeld bij een achterstand in de rust, elkaar niet in de ogen aankeken maar tegen de tafelrand aan zaten te gluren.”

“Dus er staan nu wat andere tafels. Maar dit is ook zo'n actie van Farioli die de kleinste details aangrijpt om de groepsdynamiek en de teamspirit aan te wakkeren”, besluit Inan.



De ovale tafel die jarenlang in de kleedkamer van Ajax stond. © Ajax