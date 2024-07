Farioli deelt slecht nieuws over inzetbaarheid Ajacied tegen Vojvodina

Francesco Farioli durft nog niet te zeggen of hij volgende week de beschikking heeft over Bertrand Traoré. Ajax trapt het nieuwe seizoen af met het Europa League-treffen tegen FK Vojvodina, maar de kans bestaat dus dat de nieuwkomer daar niet bij is.

Traoré werd maandag officieel gepresenteerd door Ajax, maar de Amsterdammers hebben het papierwerk nog niet op orde. Zodra de laatste zaken zijn geregeld kan Farioli een beroep doen op de uit Burkina Faso afkomstige aanvaller.

Donderdagavond voorafgaand aan het oefenduel met Al Wasl gaf Farioli tekst en uitleg bij de situatie van Traoré. "We moeten zijn conditie afwachten en kijken hoe hij zich aanpast", aldus de coach bij Ziggo Sport.

"We willen hem onder goede conditionele voorwaarden het veld laten betreden", houdt de Italiaan een slag om de arm.

Buiten dat het papierwerk nog niet in orde is, noemt Farioli zijn aanwinst bovendien 'een fysiek speciale speler'. "Hij heeft nog niet met het elftal gewerkt ook."

"Ik denk dat het lastig wordt", vat Farioli de situatie samen. "We moeten nog wat zaken rondom papierwerk oplossen. We proberen het, maar het is nog niet geregeld."

Ajax neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen FK Vojvodina. Volgende week spelen de Amsterdammers eerst thuis. Een week later vindt het treffen in Servië plaats.

