Farioli bevestigt mogelijk vertrek van Ajax-basisspeler: 'We luisteren naar het aanbod'

Ajax rekende zondag zonder al te veel problemen af met Almere City FC, dat met een 3-0 nederlaag naar huis werd gestuurd. Francesco Farioli gaat na afloop van de wedstrijd in op de aankomende winterse transferwindow. Ajax hoopt zich te versterken op een aantal specifieke posities, maar moet dat mogelijk financieren door eerst spelers te laten gaan, zo bevestigt Farioli.

Farioli voerde in zijn opstelling tegen Almere liefst zes wijzigingen door. Daardoor was er voor het eerst sinds lange tijd een basisplaats voor Owen Wijndal. De linksback verving Jorrel Hato, die rust kreeg, en maakte met name in aanvallend opzicht een goede indruk.

Wijndal maakt een lastig seizoen door. De voormalig AZ'er werd afgelopen zomer zelfs een tijdje teruggezet naar Jong Ajax. "Owen begon de voorbereiding op het seizoen eigenlijk heel goed", zegt Farioli op de persconferentie.

Toch werd Wijndal dus uit de selectie gezet. "In het midden van het voorseizoen moest ik een aantal beslissingen nemen, ook vanwege de financiële situatie van de club", legt Farioli uit. "Daarom heb ik hem toen uitgelegd dat hij voor een tijdje met Jong Ajax zou meetrainen."

Toen een zomerse transfer voor Wijndal uitbleef, keerde hij terug bij Ajax 1. "Omdat hij een speler is die gezien zijn technische capaciteiten ons kan helpen", aldus Farioli. "Dat was de reden waarom hij terug is bij het eerste elftal."

Wijndal zit doorgaans op de bank achter Hato, maar maakt op de training een goede indruk. "Hij traint goed. Hij stelt zich positief op en is een goede teamgenoot. Hij is een goede speler en verdient zijn momenten en kansen."

Toch gaat Wijndal in januari mogelijk alsnog vertrekken. "De financiële situatie van de club blijft een prioriteit. Het liefst raak ik niemand kwijt, maar ik weet dat sommige spelers die weinig spelen zullen vragen om weg te gaan, om elders meer speeltijd te krijgen. De club staat ervoor open om te luisteren naar het aanbod."

Farioli hoopt ook op versterkingen. "Het idee is om een paar spelers binnen te halen die ons kunnen helpen om een stap voorwaarts te komen, of in ieder geval de selectie te balanceren." Farioli doelt waarschijnlijk op het aantrekken van vleugelaanvallers, omdat Ajax momenteel met Mika Godts en Bertrand Traoré slechts twee echte opties heeft.