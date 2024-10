Farioli: Ajax heeft drie belangrijke spelers terug voor wedstrijd tegen Heracles

Francesco Farioli laat op de officiële kanalen van Ajax weten hoe het ervoor staat met de blessures. De Italiaan verwacht dat Kian Fitz-Jim aankomend weekend weer inzetbaar is. Voor Steven Berghuis zal het nog wat langer duren. De routinier traint voorlopig nog individueel.

Farioli hoopt creatieveling Fitz-Jim snel weer te kunnen inzetten. De trainer van Ajax laat weten dat de jongeling komende donderdag waarschijnlijk weer bij de selectie zal aansluiten. Fitz-Jim lijkt daardoor inzetbaar in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van aankomende zondag.

Ook Jordan Henderson en Wout Weghorst zullen in Almelo weer van de partij zijn. Het duo is volgens Farioli weer volledig hersteld. Voor drie andere spelers is dat nog niet het geval.

Sivert Mannsverk, Kristian Hlynsson en Berghuis zijn namelijk nog niet voldoende fit. Laatstgenoemde traint inmiddels individueel en hoopt snel te kunnen meedoen aan de groepstraining.

Voor de Noor en de IJslander zal het proces nog wat langer duren volgens Farioli. “Mannsverk en Hlynsson hebben nog wat arbeid binnen te verrichten. Zodat ze daarna klaar zijn om individueel buiten te trainen".

De 35-jarige Italiaan geeft aan dat er geen reden tot verandering is voor de manier waarop hij zijn elftal leidt. “Er zijn voor mij genoeg signalen om te blijven doorgaan met de manier waarop we dat nu doen. We spelen op onze limiet.”

Dat spelen op de limiet zullen de Amsterdammers de komende periode ook gaan ervaren. Er wacht namelijk een lastig speelschema met ontmoetingen tegen achtereenvolgens Qarabag, Willem II, Feyenoord, PSV, Maccabi Tel-Aviv en FC Twente.

“Het is een vrij uniek scenario om tegen de twee grootste rivalen te spelen met maar een paar dagen rust ertussen. Dat is een vreemd scenario. Maar nogmaals: we zijn hier niet om te klagen over het speelschema, maar om de beste oplossing te vinden. Dat is een grote uitdaging en een grote verantwoordelijkheid”, aldus Farioli.