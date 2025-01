Fantastische goals van Endrick en Valverde bevrijden Real Madrid in verlenging tegen Celta

Real Madrid heeft zich donderdagavond met de nodige moeite bij de laatste acht gevoegd in de Copa del Rey. De ploeg van Carlo Ancelotti dacht de buit tegen Celta de Vigo na goals van Kylian Mbappé en Vinícius Júnior al binnen te hebben, maar zag de tegenstander via twee late goals een verlenging afdwingen (2-2). Real besliste het daarin alsnog via fantastische goals van Endrick en Federico Valverde: 5-2 winst.

Real kwam in de openingsfase goed weg, toen Celta-verdediger Carl Starfelt de bal op de lat kopte. De Koninklijke nam het initiatief vervolgens stevig in handen en zocht geduldig naar openingen. Veel mogelijkheden wist Real Madrid voor rust niet te creëren, maar na een half uur volgde er een voor Brahim Díaz. De vleugelaanvaller stuitte vanuit een lastige hoek op de voet van doelman Ivan Villar.

Een individuele actie van Mbappé hielp de thuisploeg acht minuten voor rust over het dode punt. Mbappé dribbelde vanaf zijn favoriete linkerflank richting het doel, ging na een schaar buitenom bij zijn tegenstander en schoot met links knap raak: 1-0.

Real wist de voorsprong enkele minuten na rust te verdubbelen. Díaz schatte een loopactie van Vinícius Júnior op waarde en verstuurde op precies het juiste moment een steekbal, waarna de Braziliaan simpel kon binnenschieten: 2-0.

Het veldspel van de ploeg van Ancelotti zag er goed uit en er volgden ook grote kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Mbappé kopte echter over, terwijl Vinícius een fraaie stift over doelman Villar van de doellijn worden gehaald zag worden door een verdediger. Een kwartier voor tijd schoot Arda Güler op aangeven van Vinícius wél raak, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Celta bleef daardoor in de wedstrijd en slaagde erin om een spectaculaire comeback in te zetten. In de 83ste minuut viel de aansluitingstreffer door balverlies van Real-middenvelder Eduardo Camavinga, die moest toezien hoe Jonathan Bamba van dichtbij binnenschoot: 2-1. In blessuretijd werd Bamba gevloerd door Raúl Asencio, die net te laat kwam. Celta kreeg daarvoor een penalty, die werd benut door ex-FC Barcelona-verdediger Marcos Alonso: 2-2.

Daardoor volgde een verlenging in het Santiago Bernabéu. In de eerste helft daarvan raakte Real-verdediger Antonio Rüdiger uit een hoekschop de paal. Na de hele korte rust volgde het moment van glorie voor Endrick. De Braziliaan draaide op de rand van het strafschopgebied weg en schoot de bal vernietigend binnen: 3-2.

Het werd drie minuten later beslist door Valverde, die net als Endrick fantastisch scoorde. De middenvelder ving de bal op meer dan twintig meter op en knalde die uit de stuit weergaloos in de kruising: 4-2. In de 118de minuut werd het zelfs nog 5-2. Endrick vond de bal na een hoekschop voor de voeten en scoorde met een hakje.