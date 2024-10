Fans van PSV vechten reisverbod voor Champions League-duel met Paris Saint-Germain aan

De supportersvereniging van PSV gaat het reisverbod dat is opgelegd voor het Champions League-duel met Paris Saint-Germain van volgende week aanvechten. Dat meldt de supportersvereniging op de eigen website. De Eindhovense fans zijn een procedure gestart.

“Samen met PSV, Supportersvereniging PSV, FSE Europe en zowel het Franse als Nederlandse Supporterscollectief hebben we een verzoek ingediend bij de Franse rechtbank”, valt er te lezen op de website.

“We vechten het reisverbod voor PSV-supporters aan voor de Champions League-wedstrijd tussen PSG en PSV. We hopen op een goede uitkomst. De advocaat heeft in zijn beroep de vele reacties van PSV-supporters, die in verschillende media verschenen, meegenomen om ons verhaal sterker te maken.”

Maandag werd bekend dat de fans van PSV volgende week niet mogen afreizen naar Parijs om hun club te steunen in het Parc des Princes. In totaal hadden liefst tweeduizend fans via PSV een kaartje gekocht. Zij zullen volgende week dinsdag echter dus thuis moeten blijven.

De Eindhovense club had geen straffen openstaan. De beslissing van de Franse politie had echter te maken met ‘enkele binnenlandse veiligheidsaangelegenheden’ én met ongeregeldheden met supporters van PSV in het verleden, bijvoorbeeld vorig jaar tegen RC Lens.

Toen raakte een deel van de PSV-fans slaags met supporters van Lens en de politie. Ook tijdens de wedstrijd was het onrustig. Zo werd er met stoelen gegooid en belandde er vuurwerk in een vak met Lens-fans.

Ook zakelijke relaties blijven thuis

PSV geeft aan er alles aan gedaan te hebben om het besluit van de Franse autoriteiten aan te vechten. Zo heeft de regerend landskampioen ook aangeboden om extra maatregelen te nemen om problemen te voorkomen. Toch bleven de Fransen bij hun standpunt. De Eindhovenaren tonen zich overigens solidair met de supporters en zullen daarom zonder sponsoren van de club afreizen naar Parijs.