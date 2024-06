Fans van één club bestoken Memphis Depay eindeloos met berichten op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, die op Instagram bepaald niet met rust wordt gelaten.

Memphis Depay geniet sinds kort een transfervrije status. De beoogde basisklant van het Nederlands elftal is niet langer contractspeler van Atlético Madrid en kan het aankomende EK in Duitsland gebruiken om zich in de kijker te spelen bij eventuele nieuwe werkgevers.

Eén club hoeft Memphis ogenschijnlijk niet meer te overtuigen. Althans, de fans van één club niet. Op Instagram wordt de haarbanddragende aanvaller namelijk massaal bestookt met berichten van Besiktas-supporters.

Bij de Zwarte Adelaars staat vanaf deze zomer Giovanni van Bronckhorst aan het roer en fans van die club hopen klaarblijkelijk dat hij een landgenoot meeneemt naar Turkije. Al dagenlang plaatsen de Besiktas-aanhangers smekende berichten onder de posts van Memphis, meestal met de dwingende woorden 'Kom naar Besiktas'.

In mei werd de nummer twee op de topscorerslijst van Oranje aller tijden gelinkt aan een overstap naar Besiktas. Volgens Turkse media kan Memphis op termijn een aanbieding van de Süper Lig-club verwachten.

Tevens werd bij het Ziggo Sport-programma Rondo al onthuld dat de voormalig speler van onder meer PSV, Manchester United en FC Barcelona tevens interesse geniet vanuit Saudi-Arabië. Nordin Amrabat wist te vertellen dat Al-Ettifaq en Al-Shabab zich maar wat graag met Memphis willen versterken.

Hoe Memphis zelf naar een eventuele overstap naar Turkije of Saudi-Arabië kijkt, is onbekend. Wel liet hij al weten het te vroeg te vinden om terug te keren bij PSV.

