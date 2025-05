Fans van Ajax stuurden kort na debacle tegen NEC appjes met smeekbede

Heracles Almelo speelt een rol in de spannende titelstrijd in de Eredivisie. De ploeg van scheidend coach Erwin van de Looi kan koploper Ajax woensdag een enorme dienst bewijzen bij een goed resultaat op bezoek bij nummer twee PSV.

Mocht Heracles onverhoopt winnen in het Philips Stadion, en Ajax drie punten pakken tegen FC Groningen, dan zijn de Amsterdammers voor de 37ste keer in de clubhistorie kampioen. De laatste speeldag doet dan niet meer terzake.

''Na Ajax – NEC kreeg ik al heel snel appjes uit Amsterdam: 'Alle hoop is nu op jullie gevestigd'. Niet vanuit Ajax, maar van supporters en mensen die ik ken. Zo gaat dat met Amsterdammers'', lacht Van de Looi dinsdag in gesprek met RTV Oost.

Van de Looi kan de humor er wel van inzien, maar daar blijft het wat hem betreft ook bij. ''Daar hebben we niets aan. Wij kijken gewoon naar onszelf'', verwijst de coach naar de stand op de ranglijst.

Heracles bezet de twaalfde plaats en is nog in de race om de play-offs om Europees voetbal. De kansen op deelname aan het toetje zijn gestegen nu bekend is geworden dat Fortuna Sittard sowieso geen rol meer speelt. De huidige nummer negen had geen UEFA-licentie aangevraagd en is daarom uitgesloten aan deelname aan de play-offs.

''Die geluiden deden al even de ronde, dus helemaal onverwacht kwam het niet'', erkent Van de Looi. ''Toch voelt het dubbel. De regels rond Europese licenties zijn duidelijk: je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Is dat niet gebeurd, dan is deelname uitgesloten.''

''Tegelijkertijd is het wrang voor de spelers en staf die er wél keihard voor hebben geknokt'', aldus de Heracles-coach, die voorlopig alleen bezig is met PSV. ''Voor ons is de situatie niet anders. We moeten ons richten op onze eigen wedstrijden en zorgen dat we maximaal presteren.''