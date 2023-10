Fans Marseille stenigen spelersbus: Grosso gewond aan oog en wedstrijd afgelast

Zondag, 29 oktober 2023 om 20:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:58

Trainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt na een aanval op de spelersbus van Olympique Lyon. Voor het binnenrijden van het stadion werd het voertuig door Olympique Marseille-fans bekogeld met ‘projectielen’, die de trainer van Lyon verwondden. Grosso moest bij aankomst in het stadion direct naar de eerste hulp. De wedstrijd wordt definitief niet gespeeld, zo meldt de Franse bond.

Grosso was bij het Stade Vélodrome aangekomen met een bebloed gezicht, zo bevestigen diverse Franse media. Op beelden die rondgaan is te zien hoe ruiten van de spelersbus zijn ingegooid. Het lijkt te gaan om stenen, al houden lokale media het vooralsnog op projectielen.

?? Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones. This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. ???? pic.twitter.com/5VjxHw5lg2