Fans Manchester United reageren massaal hetzelfde op eerste trainingsbeelden Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt heeft zijn eerste training bij Manchester United achter de rug. De verdediger maakte voor circa vijftig miljoen euro de overstap van Bayern München en zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract, met de optie op nog een jaar. Donderdag trainde hij direct mee, en de eerste kritieken van de fans zijn lovend.

Na het bekijken van beelden van de training van donderdag die rondgaan op sociale media valt het de supporters van Manchester United direct op dat De Ligt ‘vocaal zeer aanwezig’ is.

“Love how vocal he is already”, zo klinkt de reactie van een X-gebruiker onder de beelden van de 25-jarige stopper. “Ik vind het mooi om te zien dat hij zo aanwezig is, erg belangrijk", schrijft een ander.

“In de toekomst kan hij makkelijk de aanvoerder worden”, zegt weer een ander. “Het verbaast me niets dat hij op negentienjarige leeftijd al de aanvoerder was van Ajax”, zo wordt er eveneens geroepen.

Komende vrijdag kan De Ligt mogelijk al zijn debuut maken voor Manchester United, dat om 21:00 uur begint aan zijn Premier League-seizoen met een wedstrijd op Old Trafford tegen Fulham.

Premier League Manchester United MUN 2024-08-16T19:00:00.000Z 21:00 Fulham FUL

Net als De Ligt zou ook de aangetrokken Noussair Mazraoui direct zijn debuut kunnen maken voor the Red Devils. Manager Erik ten Hag bevestigde donderdag op de persconferentie in aanloop naar die wedstrijd tegen Fulham dat beide kersverse aanwinsten bij de selectie zullen zitten.

De in Haaksbergen geboren trainer kan bovendien beschikken over Harry Maguire. De 31-jarige centrumverdediger moest het EK wegens een blessure missen, maar is fit genoeg bevonden voor de seizoensstart.