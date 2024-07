Fans halen na volkslied bij Nederland - Frankrijk massaal hetzelfde irrititatiepunt aan

De supporters van het Nederlands elftal laten vrijdagavond van zich horen in de Red Bull Arena in Leipzig. Het Oranje-legioen besloot - tot afschuw van velen - om tijdens het volkslied van Frankrijk een massaal fluitconcert in te zetten.

Tijdens de Marseillaise, het volkslied van Frankrijk, klonk duidelijk hoorbaar gefluit. Dat was niet anders toen even later het Wilhelmus van Nederland te horen was. Op social media klinkt kritiek op het gedrag van de supporters van beide landen die aanwezig zijn in Duitsland.

"Gaan die Oranje-heinies nou echt door een volkslied heen fluiten?", zegt voetbalsupporter Roy Renneberg op X. "Wat kansloos. Oh, en nog voor ik deze tweet de wereld instuur doen die Fransozen hetzelfde. Waar is het respect?"

