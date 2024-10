Fans Ajax die zijn afgereisd naar Qarabag gewaarschuwd: 'Ik zat in de gevangenis'

John van Loen kijkt donderdagavond met extra interesse naar het Europa League-duel van Ajax met FK Qarabag. De voormalig spits van de Amsterdamse club was tussen 2014 en 2016 namelijk als hoofd opleidingen verbonden aan de opponent uit Azerbeidzjan.

''Ik denk dat Ajax het moeilijk krijgt'', stelt Van Loen in een voorbeschouwing met Voetbal International. ''Als ze zo spelen als tegen Heracles Almelo zondag, dan zijn ze de sjaak.''

Ajax was afgelopen zondag tegen Heracles op sommige momenten defensief behoorlijk kwetsbaar, maar won desondanks met 3-4. Wout Weghorst had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege.

Van Loen raakte in zijn periode bij Qarabag onder de indruk van de professionaliteit die de club uitstraalde. ''De faciliteiten zijn beter dan die van Ajax. Ze hebben een hotel, zwembaden, een restaurant en de trainingsvelden zijn allemaal vernieuwd toen ik er zat.''

De voormalig Ajacied heeft dus goede herinneringen aan de Europese tegenstander van Ajax. Van Loen laat echter niet na om de vijfhonderd supporters die vanuit Nederland zijn meegereisd te waarschuwen.

''Als buitenlander word je vaak aangehouden. Ik zat zelfs in de gevangenis. Ze zeiden dat ik gedronken had, en ik moest een groot bedrag betalen'', graaft Van Loen in zijn geheugen.

''De president ging zich ermee bemoeien, en binnen een seconde stond ik buiten'', liep de aanhouding van Van Loen in Azerbeidzjan met een sisser af.