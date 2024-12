Familie Tim Hofman neemt drastische maatregel na uitzending over Feyenoord

Tim Hofman heeft recent zijn huis moeten verlaten na de publicatie van de BOOS-uitzending over de supportersproblematiek bij Feyenoord. Dat vertellen zijn jongere broertjes Rijk en Sam in de populaire podcast BROERS.

In de nieuwste aflevering van de podcast komt het veelbesproken item plotseling ter sprake. “Feyenoord blijkt niet blij met Tim Hofman”, begint Sam voor de grap.

De 29-jarige DJ krijgt vervolgens de vraag of hij wat van de situatie heeft meegekregen. “Ik kreeg een DM van een volger van mij, die vroeg wat mijn broer aan het doen was. Het was een Feyenoorder, want hij had de datum van Feyenoord in zijn naam staan. Hij heette Marco. Meestal is het dan Marco1908 of Marco010.”

Rijk geeft aan dat hij meerdere berichten heeft gekregen. “Maar goed, dat vind ik nooit zo erg.” Hij stelt zijn broer de vraag of hij nog in Rotterdam is geweest sinds de uitzending. “Nee”, reageert Sam.

Waar de twee podcasters woonachtig zijn in Amsterdam, kozen andere familieleden volgens Rijk tijdelijk voor een alternatief adres. “Onze ouders en broertje mochten niet meer thuis wonen eventjes. We gaan niet het nieuwe adres zeggen natuurlijk, maar het was gewoon voor hun veiligheid.”

“We weten niet of er iets zou gebeuren. Ons broertje gaat ook weleens naar een wedstrijd van Feyenoord toe. Hij is gewoon een Feyenoorder”, aldus Rijk. Sam haakt in door te zeggen dat er niets mis is met Feyenoorders. “Het is gewoon een heel klein groepje dat het voor de rest verneukt. Dat is met heel veel dingen zo.”

Het jongste broertje van Tim Hofman, die bewust niet voor de publiciteit heeft gekozen, was tijdelijk afwezig op zijn werk. Dat bleek eerder al uit een screenshot die circuleerde op social media. Na goed overleg is besloten hem met onbetaald verlof te sturen, om zo de veiligheid op de werkvloer te waarborgen.