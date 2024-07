Feyenoord haalt met Gabriele Parlanti (19) volgend talent naar Nederland

Feyenoord neemt Gabriele Parlanti over van Triestina, zo meldt Fabrizio Romano zondagavond. De Rotterdammers stallen de negentienjarige middenvelder uit Italië komend seizoen direct bij FC Dordrecht.

Bij Triestina lag Parlanti nog tot medio 2027 vast, waardoor de kans groot is dat Feyenoord een transfersom overmaakt naar de club van trainer Michele Santoni. Transfermarkt schat de marktwaarde van Parlanti op zo’n 400.000 euro.

Santoni maakte deze zomer de overstap van Dordrecht naar Triestina en ziet nu een groot talent (tijdelijk) naar zijn oude club vertrekken. De Schapekoppen zien in Parlanti een directe versterking, terwijl Feyenoord verwacht dat de rechtspoot in de toekomst van waarde kan zijn in De Kuip.

Parlanti brak door als jeugdproduct bij Sestri Levante, namens wie hij in 95 officiële wedstrijden goed was voor 9 doelpunten en 1 assist. In het seizoen 2022/23 promoveerde hij met Sestri van de Serie D naar de Serie C.

Sinds januari 2023 staat Parlanti onder contract bij Triestina, dat hem wel direct weer verhuurde aan Sestri. Nu zal de Italiaan Triestina gaan verlaten zonder ook maar één duel in de hoofdmacht te hebben gespeeld.

Parlanti wordt de tweede jeugdige speler die deze zomer door Feyenoord wordt gekocht om vervolgens direct te worden uitgeleend aan Dordrecht. De twintigjarige spits Devin Haen, die voor 150.000 euro werd overgenomen van De Graafschap, ging Parlanti voor.

Daarnaast huurt Dordrecht Zweed Jayson Ezeb (17) en Amerikaan Korede Osundina voor een seizoen van Feyenoord. De verwachting is dat de club uit de Keuken Kampioen Divisie na Parlanti nog een of twee spelers gaat lenen van Feyenoord. De twintigjarige linksback Jayden Candelaria werd eerder genoemd als een van de kandidaten.

