Fabrizio Romano maakt melding van miljoenentransfer die Feyenoord deze maand geld oplevert

Robert Bozenik (25) gaat Boavista definitief verlaten voor Real Salt Lake, zo meldt Fabrizio Romano. De voormalig spits van Feyenoord reist dit weekend af naar de Verenigde Staten om zijn handtekening te zetten.

Vrijdagavond deed Bozenik al niet meer mee bij Boavista, dat op bezoek bij Farense (0-1 winst) drie belangrijke punten pakte. Dit weekend laat de Slowaakse spits zich medisch keuren bij Real Salt Lake.

Waar Romano niets schrijft over het bedrag dat Boavista gaat ontvangen, komt er vanuit Portugal meer duidelijkheid. Volgens journalist Sebastião Sousa-Pinto, die werkzaam is voor sport tv, gaat het om een transfersom van 4 miljoen euro.

Feyenoord gaat in dat geval nog eens 300.000 euro extra opstrijken voor Bozenik, die bij zijn overgang naar Boavista al 2,5 miljoen euro opleverde. Uiteindelijk heeft de 48-voudig international de Rotterdammers echter meer gekost dan opgeleverd.

Bozenik kwam in de winter van 2020 voor liefst 4 miljoen euro naar Feyenoord. Tijdens zijn dienstverband in De Kuip kwam de rechtspoot tot 4 doelpunten en 2 assists in 28 officiële wedstrijden.

Real Salt Lake gaat Bozenik voor meerdere jaren vastleggen als ‘designated player’, waardoor hij een van de drie selectiespelers wordt die buiten het salarislimiet vallen.

Bozenik vertrekt per direct naar de Major League Soccer, daar de transfermarkt in Amerika nog geopend is. Eerder deze window tekende voormalig Feyenoorder Ondrej Lingr bij Houston Dynamo FC.