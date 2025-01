Fabrizio Romano komt met groot nieuws over de toekomst van Heung-min Son

Tottenham Hotspur heeft de optie in het contract van Heung-min Son verlengd, meldt Fabrizio Romano. De Zuid-Koreaanse aanvaller staat daardoor tot de zomer van 2026 onder contract bij de ploeg uit Londen.

De afgelopen tijd waren er de nodige speculaties over de toekomst van Son. Zo zou José Mourinho bij Fenerbahçe graag herenigd worden met de linksbuiten. Ook FC Barcelona scheen geïnteresseerd te zijn om de aanvaller transfervrij op te pikken.

Nu wordt dus duidelijk dat de toekomst van de Zuid-Koreaan voor nog minimaal één seizoen in Londen ligt. Met het lichten van de optie in het contract van Son hoeft Ange Postecoglou niet te vrezen voor een transfervrij vertrek van zijn aanvoerder.

Son is sinds de zomer van 2015 actief bij Spurs. De 32-jarige aanvaller maakte destijds voor dertig miljoen de overstap van Bayern Leverkusen naar Engeland.

De international van Zuid-Korea vormde jarenlang een sterk duo met Harry Kane. Kane en Son hebben geschiedenis geschreven als het meest productieve duo in de Premier League, met maar liefst 47 assists aan elkaar. Tijdens het seizoen 2020/21 leverden ze een indrukwekkende bijdrage door elkaar 14 keer in één seizoen te bedienen, een record in de competitie.

De ploeg van Postecoglou maakt geen gemakkelijke periode door. Mede door de nodige blessures liet Spurs al veel punten liggen. Na twintig speelrondes staat Tottenham op een twaalfde plaats in de Premier League.

Son was dit seizoen goed voor vijf doelpunten en zes assists in de competitie. De 32-jarige Zuid-Koreaan kwam tot dusver tot 431 wedstrijden voor Spurs en was daarin goed voor 169 goals en negentig assists. Son bezit daarmee voorlopig de vijfde plaats met de meeste goals in de clubgeschiedenis van Tottenham. Het gat met topscorer aller tijden Kane bedraagt 111 doelpunten.