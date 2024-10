Fabrizio Romano deelt belangrijke update over Erik ten Hags beoogde opvolger bij Manchester United Rúben Amorim

Rúben Amorim heeft Manchester United zijn jawoord gegeven, zo verzekert Fabrizio Romano dinsdagochtend. De beoogde opvolger van Erik ten Hag wil zich graag bij the Red Devils voegen en 'heeft het project geaccepteerd'.

Dat betekent dat de onderhandelingen tussen Manchester United en Sporting Portugal het laatste struikelblok vormen. Amorim zal, uit respect voor zijn huidige werkgever, geen vertrek forceren.

Desondanks zal een akkoord tussen beide clubs niet ver weg zijn. De 39-jarige keuzeheer heeft een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract ter waarde van tien miljoen euro en als Manchester United en Sporting het eens worden over de betalingsvoorwaarden, maakt Amorim 'gewoon' de overstap naar Old Trafford.

Zo lijkt de opvolger van Ten Hag razendsnel officieel bekend te worden. De man die Manchester United aan de huidige veertiende plek in de Premier League hielp, kreeg maandagochtend de zak, waarmee na ruim twee jaar een einde kwam aan zijn tijd als manager in Engeland.

De teleurstellende prestaties van dit seizoen en het gebrek aan progressie in het vertoonde spel lagen ten grondslag aan het ontslag van Ten Hag, die in zijn Manchester United-periode twee bekers won. Ruud van Nistelrooij werd door de clubleiding op interim-basis aangesteld als vervanger.

De legendarische oud-spits zal zo goed als zeker woensdag aan het roer staan als Manchester United het in de EFL Cup opneemt tegen Leicester City. Komende zondag vervolgen the Mancunians de competitie met een thuiswedstrijd tegen Chelsea, het is vooralsnog niet duidelijk of Amorim dan al voor de groep kan staan.

Afgelopen zomer was de Portugees nog in beeld bij West Ham United en, sensationeel genoeg, bij Manchester Uniteds eeuwige rivaal Liverpool. Die clubs gingen uiteindelijk in zee met respectievelijk Julen Lopetegui en Arne Slot, waardoor Amorim bij Sporting bleef.