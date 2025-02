FA maakt slordige fout bij trekken buitenspellijn tijdens AFC Bournemouth - Liverpool

AFC Bournemouth zag zaterdag tegen Liverpool een treffer van David Brooks worden afgekeurd, omdat er buitenspel van Milos Kerkez aan vooraf was gegaan. Bij het trekken van de buitenspellijnen bleek de FA echter niet helemaal nauwkeurig te werk te zijn gegaan.

Nadat Salah met een benutte penalty de score had geopend, leek Brooks enkele minuten later alweer voor de 1-1 te zorgen. Hij schoot binnen na een lage voorzet van voormalig AZ’er Kerkez.

Er ging echter een streep door het doelpunt, omdat Kerkez buitenspel stond. Maar toen de buitenspellijn die de VAR had getrokken werd getoond, viel op dat de lijn die de positie van de laatste Liverpool-verdediger moest weergeven niet helemaal op de goede plek werd getrokken.

De blauwe lijn moest namelijk net langs de punt van de schoen van Ibrahima Konaté lopen, maar ging dwars door zijn voet heen. Een verschil van tien à vijftien centimeter.

Heel veel invloed had de verkeerd getrokken lijn overigens niet: met het blote oog is te zien dat Kerkez ook buitenspel had gestaan als de lijn goed was getrokken. Toch is het wel een opmerkelijk foutje te noemen.

Op X is er behoorlijk wat commotie over het moment. “Kerkez stond absoluut buitenspel, maar waarom trekken ze een lijn over het midden van de schoen van Konaté?”, vraagt iemand zich af. “De lijn ging niet eens langs het einde van Konatés voet, maar langs zijn enkel”, merkt een ander op. Weer iemand anders tweet: “Trigger-waarschuwing: zoom niet in op Konatés voet. PGMOL (Professional Game Match Officials Board, red.) wil niet dat je ziet waar ze de buitenspellijn hebben getrokken.”

Uiteindelijk trok Liverpool de wedstrijd over de sleep. Met een prachtige krul in de verre hoek zette Salah twintig minuten voor tijd de 0-2 eindstand op het bord.