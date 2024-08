Extra tegenstander voor Ajax op bezoek bij Panathinaikos? ‘Garantie op lasers’

Toshio Lake verwacht donderdag een heet avondje voor Ajax op bezoek bij Panathinaikos. Dat vertelt de 23-jarige spits van PAS Lamia in gesprek met Voetbalzone. Lake speelde afgelopen seizoen tweemaal tegen de Griekse topclub en dat verliep niet optimaal.

De Rotterdamse Lake, die elf jaar actief was in de jeugdopleiding van Feyenoord, speelt inmiddels een jaar voor PAS Lamia. Met de Griekse middenmoter eindigde hij in het afgelopen seizoen op een knappe zesde plaats in de Super League 1.

De voormalig jeugdinternational van Nederland kijkt terug op een wisselvallig debuutjaar in Griekenland, waarover hij binnenkort meer vertelt in de rubriek Over de Grens. Aan de vooravond van Panathinaikos - Ajax geeft Lake alvast wat extra informatie over de aanstaande opponent van de Amsterdammers.

Lake deed tijdens de Super League Play-offs namelijk in twee duels mee tegen Trifilara. De uitwedstrijd verloor PAS Lamia met 3-1, thuis ging Lakes club zelfs met 0-5 ten onder. “Dat waren pittige wedstrijden”, herinnert de spits zich.

“Lamia en Panathinaikos hebben de laatste jaren wat haat tegen elkaar ontwikkeld”, aldus Lake. “Dus dat zijn inmiddels potjes waarin iedereen duizend procent geeft. Dat zorgde voor hele fysieke wedstrijden met veel emotie erin.”

Volgens Lake kwam Lamia vooral kwaliteit tekort. “Panathinaikos heeft een uitstekend team met veel goede en fysiek sterke spelers. Spelers met veel ervaring in het buitenland. In Nederland kennen we natuurlijk vooral Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld, de aanvoerder.”

“Het verschil met vorig jaar is wel dat ze nu een andere trainer hebben”, benoemt Lake een wijziging in Athene. Griek Christos Kontis moest zijn plaats deze zomer afstaan aan Uruguayaan Diego Alonso, die eerder actief was als bondscoach van zijn geboorteland en trainer van Sevilla. “Ik weet dus niet of ze nu hetzelfde voetbal proberen te spelen, maar de spelers zijn in ieder geval goed. Zeker voor een club uit de Griekse competitie.”

Ajax gaat kennis maken met de Griekse manier van voetbal, zo verwacht Lake. “Panathinaikos kleunt er gegarandeerd op donderdagavond, honderd procent. Ik ben benieuwd hoe Ajax dan gaat reageren. Ajax moet in mijn ogen vooral proberen te voetballen, want als ze zich mee laten slepen in de duels die Panathinaikos wil, gaat het een zwaar avondje worden.”

Lake maakt van de gelegenheid gebruik om één speler in het bijzonder uit te lichten. “Met name de spits maakte indruk op mij: Fotis Ioannidis met rugnummer 7. Ik las laatst dat hij in de belangstelling staat van heel veel clubs en dat verbaast me niks. Hij is ook een vaste international van Griekenland.”

Ioannidis werd de afgelopen weken onder meer gelinkt aan Bologna, Sporting Portugal en diverse clubs uit Engeland. Panathinaikos zou hoog in de boom zitten en mikken op een transfersom van liefst 30 miljoen euro. De Griekse topclub wil het liefst helemaal niet meewerken aan een vertrek.

Fanatieke achterban

De wedstrijd wordt donderdagavond om 21:00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in het Olympisch Stadion Spyridon Louis in Athene. Lake weet wat Ajax te wachten staat. “Gekte op de tribunes. De Griekse voetbalfans zijn anders, ik meen het.”

“Toen wij onze uitwedstrijd speelden bij Panathinaikos kwam mijn moeder kijken”, gaat Lake verder. “Na de wedstrijd kwam ze naar mij toe en zei: ‘Wauw, dit is echt een verschil met Nederland.’ De mensen hier zijn zo fanatiek, zo emotioneel betrokken bij de wedstrijd. Het stadion zal donderdag met man en macht achter Panathinaikos staan.”

Volgens Lake kunnen de spelers van Ajax hun borst natmaken. “De supporters van Panathinaikos zetten alle hulpmiddelen in wanneer dat nodig is. Ik verwacht zeker een aantal laserpennen, bijvoorbeeld. Daarmee proberen ze de tegenstander te verblinden, dat gebeurt hier in Griekenland regelmatig.”

Of de supporters invloed gaan hebben op het resultaat? “Dat weet ik niet”, aldus Lake. “Ik denk dat Ajax een goede weg is ingeslagen met de nieuwe trainer (Francesco Farioli, red.), van wat ik meekrijg hier in Griekenland. Ze hebben waarschijnlijk een stuk meer vertrouwen dan vorig jaar.”

Lake denkt dan ook dat Ajax een goede kans maakt tegen Panathinaikos, mede door een van zijn oud-teamgenoten bij Nederland Onder 17. “Als het goed is keert Brian Brobbey terug, dus dat scheelt al enorm. Brian kan altijd het verschil maken, dat heeft hij wel bewezen. Dit soort Europese play-offs zijn altijd wedstrijden op zich, maar ik denk dat Ajax wel door kan gaan.”

