Excelsior ontslaat trainer Marinus Dijkhuizen als gevolg van degradatie

Excelsior en trainer Marinus Dijkhuizen gaan per direct uit elkaar, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. Het ontslag lijkt een direct gevolg van de onverwachte degradatie van Excelsior.

De 52-jarige Dijkhuizen was bezig aan zijn tweede periode bij Excelsior. In januari 2020 nam hij het stokje over van Ricardo Moniz. In 2022 zorgde hij na een krankzinnige finale de play-offs voor promotie van ADO Den Haag.

Dit seizoen verliep moeizaam voor Excelsior en Dijkhuizen. Het eindigde als zestiende in de Eredivisie en werd zo veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie. Daarin verloor het in een knotsgekke finale met 6-7 over twee wedstrijden van NAC Breda. Die degradatie kost Dijkhuizen nu de kop.

“Helaas heeft de club besloten in de nieuwe situatie voor een andere invulling te kiezen. Ik weet zeker dat ik daar met mijn kwaliteiten en ervaring voor geschikt ben. Ik moet dit besluit respecteren, maar ik ben uiteraard erg teleurgesteld”, aldus Dijkhuizen op de clubwebsite.

“Er zijn veel omstandigheden en situaties te noemen waarin het afgelopen seizoen niet meezat, maar het werd onder mijn verantwoordelijkheid een seizoen waarin het vaak en uiteindelijk net niet lukte. Ontzettend pijnlijk voor de club en iedereen die Excelsior een warm hart toedraagt. Zeker ook voor mijzelf.”

Technisch manager Niels van Duinen laat weten dat het geen makkelijke beslissing was. “We hebben een week de tijd genomen om goed te evalueren. We wilden wegblijven uit de directe emotie van de degradatie. Naast terugkijken op het afgelopen seizoen hebben we ook nadrukkelijk de tijd genomen om naar de toekomst te kijken.”

“Wij geloven in en houden vast aan onze filosofie van ontwikkelen, opleiden en presteren. Wij blijven jonge spelers kansen bieden om zich bij Excelsior te ontwikkelen en willen daarin onderscheidend blijven. We durven initiatief te nemen en veeleisend te zijn om zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau”, besluit Van Duinen. Wie de opvolger van Dijkhuizen wordt, is nog niet bekend.

