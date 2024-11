Excelsior herovert koppositie na zege op FC Eindhoven; ADO Den Haag rekent af met Vitesse

Excelsior heeft vrijdag uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Kralingers heroveren de koppositie na een 2-0 zege op FC Eindhoven en zag ondertussen De Graafschap gelijkspelen bij MVV Maastricht: 0-0. FC Volendam bleek te sterk voor een tienkoppig Jong FC Utrecht (2-0), ADO rekende af met Vitesse (2-0) en SC Cambuur gaf de knappe zegereeks een passend vervolg tegen Jong PSV.

ADO Den Haag - Vitesse 2-0

Het Bingoal Stadion kon vrijdag na 35 minuten voor het eerst juichen, toen Daryl van Mieghem op aangeven van Juho Kilo met zijn verkeerde been raak schoot: 1-0. Na rust waren de grote kansen voor de bezoekers uit Arnhem, maar Vitesse slaagde er niet in om de gelijkmaker te scoren. In de slotfase speelde Jari Vlak het slotakkoord: 2-0.

Excelsior - FC Eindhoven 2-0

Excelsior mag zich weer (tijdelijk) koploper van de Keuken Kampioen Divisie noemen. Na een hard schot van Seydou Fini was het Lennard Hartjes die bij de tweede paal de 1-0 binnen kon tikken. Op slag van rust verdubbelde Derinsili Sanches Fernandes de score met een gekruld schot in de verre hoek: 2-0. Ondanks een rode kaart voor Kik Pierie (twee keer geel) in het tweede bedrijf was dat ook de eindstand.

FC Emmen - Jong Ajax 4-2

Het beloftenelftal van Ajax kende vrijdagavond een droomstart in Emmen. Na een benutte penalty van Jaydon Banel zette Jorthy Mokio de Amsterdammers na twintig minuten op een 0-2 voorsprong. In de 31ste minuut maakte Duitser Julius Kade vanuit een rebound de aansluitingstreffer: 2-1.

Vlak na rust verzilverde Emmen de comeback al. Pascal Mulder knikte de gelijkmaker binnen, waarna Franck Evina zelfs voor de 3-2 zorgde. In de 94ste minuut maakte Agon Sadiku aan alle onzekerheid een eind: 4-2. Door deze driepunter stijgt Emmen naar de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 2-0

Jamie Jacobs zorgde na zes minuten voor het eerste wapenfeit, maar zijn afstandsschot bleek een prooi voor Kayne van Oevelen. Een afstandsschot van Brandley Kuwas zeilde vervolgens maar rakelings naast, waarna de beloften uit Utrecht iets later met tien man kwamen te staan na een harde charge van Rafik El Arguioui op Yannick Leliendal.

De Volendammers dachten in het tweede bedrijf via Henk Veerman op voorsprong te komen, maar de vlag ging omhoog wegens buitenspel. Uiteindelijk profiteerden de Palingboeren laat in de wedstrijd alsnog van de overtalsituatie, toen Bilal Ould-Chikh in de hoek prikte: 1-0. Veerman gooide de wedstrijd in het slot door een voorzet van diezelfde Ould-Chikh binnen te tikken: 2-0.

MVV Maastricht - De Graafschap 0-0

Na een kwartier spelen kregen de bezoekers een enorme kans op de voorsprong. Donny Warmerdam stuitte oog in oog met MVV-doelman Romain Matthys op de keeper, waarna Jesse van der Haar de rebound op tamelijk onbegrijpelijke wijze naast het doel mikte.

MVV antwoordde met ook een goede mogelijkheid, maar Ilano Silva Timas wist een fraaie steekbal van Bryan Smeets niet te promoveren tot doelpunt. De Maastrichtenaren zullen het houtwerk vervloeken, want Bryan Smeets (tweemaal) en Özgür Aktas troffen beiden het houtwerk. Een doelpunt viel er op wonderbaarlijke wijze echter niet in Stadion De Geusselt.

SC Cambuur - Jong PSV 1-0

Cambuur is bezig aan een uitstekende reeks wedstrijden en dat gaf het elftal van Henk de Jong vrijdagavond een passend vervolg. Al vroeg kwam de plots helemaal opgeleefde op voorsprong.

Niek Schiks had eerst nog een uitstekend antwoord op een kopbal van Bryant Nieling, maar enkele minuten later was het alsnog raak, toen Remco Balk met een wel heel bekeken stiftje het hoge drukzetten van de Leeuwarders beloonde: 1-0. Het was voor Balk de vierde wedstrijd op rij waarin hij trefzeker bleek.

Benjamin Pauwels dacht voor de tweede treffer van de avond aan te tekenen, maar zijn inzet werd fraai gekeerd door Schiks. In de tweede helft was Pauwels dicht bij de tweede treffer, maar caramboleerde de bal via een Eindhovens been op de lat. Ook Ilias Alhaft had - na goed werk van diezelfde Pauwels - de 2-0 op zijn schoen, maar hij mikte naast.

TOP Oss - FC Den Bosch 1-0

Dat TOP Oss na een klein halfuur op voorsprong kwam was vooral Den Bosch-doelman Mees Bakker aan te rekenen. Hij leverde de bal zomaar in, een cadeautje dat door Mauresmo Hinoke maar al te graag werd uitgepakt: 1-0. In het restant van de wedstrijd, waarin Rik Mulders nog de rode prent pakte namens de bezoekers, bleven de Ossenaren sterk verdedigen en trokken ze de zege over de streep.

VVV-Venlo - Jong AZ 0-1

Een betrekkelijk onaantrekkelijke wedstrijd werd er vrijdagavond afgewerkt in De Koel. Lang leek de wedstrijd dan ook op een bloedeloos gelijkspel af te stevenen, totdat de beloften - die veel basisspelers misten door het Europese succes van de hoofdmacht - in de slotfase aan het langste eind trokken. Rio Robbemond sloeg toe en dompelde de VVV-Venlo-supporters laat in de wedstrijd in rouw.